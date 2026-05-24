Llaman la atención a José Recoba de Fuerza Popular por mostrar una foto de Pedro Castillo durante el debate

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Durante su participación en el debate técnico, el médico José Recoba (Fuerza Popular) mostró una fotografía de Pedro Castillo, lo que provocó que la moderadora Fátima Chávez le recordaba que mostrar fotos está prohibido.

Recoba mostró la fotografía durante la última intervención del exministro de Salud Hernando Cevallos (Juntos por el Perú) contra quien le tocó debatir.

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La fotografía muestra a Pedro Castillo, en el 2022, sosteniendo un bono simbólico de S/4 millones que había ofrecido a los pacientes con cáncer que nunca se materealizó como fondo de entrega inmediata.

Al ver la imagen, Cevallos se limitó a continuar con su participación y exponer su ideas.

¿Qué imagen mostró el médico Cevallos?

En ese entonces, tras los cuestionamientos, el Ministerio de Salud aclaró que la cifra correspondía a un presupuesto proyectado a largo plazo (horizonte de 10 años) para implementar la Ley Nacional del Cáncer.

La entonces presidenta de la Asociación por los Derechos de los Niños con Cáncer, María Lumbre Figueroa, manifestó que se sintieron utilizados políticamente.

"Sí (nos utilizó) porque después de todo lo que él anunció se esperaba la normatividad, la aplicación y nunca se ha dado. Nos sentimos dolidos, heridos, sobre todo por la vida de un niño. Yo creo que el presidente Castillo debe ser consciente. Él no sabe lo que es vivir a diario con un niño con cáncer. No puedo ni explicar el dolor que se siente al ver cómo un hijo se está muriendo y tú no puedes hacer nada porque este país no te permite hacer nada. No hay presupuesto para esto, solo nos dicen 'esperen'", dijo.

Agregó: “El presidente llama al programa, se dirige a la asociación y nos invita a Palacio para apoyar a los niños con cáncer. Hasta ahí quedó todo y pasó cerca de dos meses y medio y el presidente nunca se comunicó nuevamente. Luego recibimos la llamada de la producción de Andrés Hurtado y nos dice que el mandatario nos ha invitado a Palacio para dar importantes noticias. Nosotros fuimos con la expectativa de que la reglamentación de la ley del cáncer, que hasta la fecha no se cumple, iba a ser el anuncio. Nos dimos con la sorpresa que vimos a niños de otras patologías".