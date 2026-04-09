Los candidatos presidenciales se opusieron a sus propuestas a poco de realizarse las elecciones 2026. Foto: Composición/LR

Los candidatos presidenciales se opusieron a sus propuestas a poco de realizarse las elecciones 2026. Foto: Composición/LR

El candidato presidencial de Frente de la Esperanza 2021, Fernando Olivera, rechazó la propuesta de su contrincante Ricardo Belmont (Cívico Obras) para ser ministro de Justicia y Derechos Humanos ante un eventual gobierno de cara a las Elecciones Generales 2026.

En diálogo con RPP, 'Popy' Olivera marcó distancia del exalcalde de Lima y cuestionó que su rival político piense en repartir ministerios antes del día de los comicios electorales. En esa misma línea, descartó que exista algún acuerdo entre las agrupaciones a 3 días de las elecciones.

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“Ricardo Belmont, que creo que ya se siente presidente, empieza a repartir cargos para querer, de alguna manera, confundir a nuestro electorado, diciendo que yo sería su ministro de Justicia. ¿Sabes qué, hermanón? No te confundas".

Por otro lado, Olivera le envió un mensaje a Belmont: "Primero el 12 de abril, y ahí nos encontraremos", y resaltó que cuenta con una serie de diferencias con el aspirante al sillón presidencial de Cívico Obras.

La propuesta de Ricardo Belmont a Fernando Olivera

Horas antes, durante una entrevista con Exitosa, Belmont recordó la intervención de los candidatos presidenciales en las jornadas del debate electoral. En ese sentido, rescató la trayectoria de Fernando Olivera y Marisol Pérez Tello. En cuanto a Olivera, planteó que sea ministro de Justicia.

"Mi padre decía que los hombres de primera llaman a gente mejor que uno y los hombres de segunda llaman a la gente de tercera. Yo sé mis limitaciones, yo no estoy acá porque quiero, estoy acá porque el pueblo me ha dicho: Ricardo, tú habla por nosotros. Acá hay gente muy valiosa; yo los he visto en el debate. ¿Te imaginas que Popy Olivera sea el ministro de Justicia? ¿Te imaginas? Yo estoy seguro de que se acaba gran parte de la corrupción de este país”, declaró.

"Marisol Pérez Tello es una mujer que tiene predisposición; basta que tú digas algo para que empiecen a destruir esa posibilidad de crecer juntos con otros que son valiosos", acotó.