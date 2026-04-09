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Política

Elecciones 2026: congresista Héctor Ventura es sancionado con S/55.000 por entregar machetes en Tumbes

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Tumbes determinó que el candidato al Senado por Fuerza Popular infringió la ley de propaganda electoral por entregar machetes. Sin embargo, el legislador apeló la decisión ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien en última instancia evaluará el recurso. Hasta el momento, no hay fecha fija para la revisión del caso.

El JNE resolverá la apelación presentada por el congresista de Fuerza Popular. Foto: Composición/LR
El JNE resolverá la apelación presentada por el congresista de Fuerza Popular. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Tumbes multó con S/55.000 (10 UIT) al congresista y candidato al Senado por Fuerza Popular, Héctor Ventura. La decisión se tomó luego de haber sido captado entregando machetes en el departamento del norte del Perú de cara a las elecciones generales 2026.

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El pasado 17 de marzo, el ente electoral emitió el informe de fiscalización 000013-2026-OCG-JEETUMBES-EG2026/JNE. En el documento, se detalló que, el 19 de febrero, Ventura participó de una actividad proselitista en el centro poblado Cabuyal, en el distrito de Pampas de Hospital, en Tumbes. El JEE concluyó que existió entrega de dádivas, lo cual está prohibido por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP).

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Decisión del JEE Tumbes

Decisión del JEE Tumbes

En ese momento, se visualizó que el legislador se encontraba con diversos ciudadanos y simpatizantes que portaban almanaques con el símbolo del partido fujimorista. A través de los videos difundidos se observó la entrega de calendarios y machetes a los pobladores asistentes a dicha actividad.

"Incluso se ve que el candidato sostiene y entrega un machete a un poblador presente en esta actividad. Cabe mencionar que los machetes no se pueden considerar elementos publicitarios, ni son bienes de consumo inmediato", precisa el JEE.

En su informe de análisis, el JEE detalló lo siguiente: “Pobladores del centro poblado de Cabuyal, en el distrito de Pampas de Hospital, expresaron su rechazo y cuestionamientos contra el congresista foráneo Héctor Ventura Ángel, quien actualmente es candidato al Senado por el partido Fuerza Popular, tras la presunta entrega de machetes durante una actividad en la zona".

Luego, continuó describiendo los hechos denunciados por los ciudadanos: "Estos objetos habrían sido distribuidos en el marco de una visita política, lo que ha generado malestar e indignación entre la población, quienes consideran que este tipo de acciones tendría como finalidad ganar el respaldo electoral de los ciudadanos. La situación ha generado diversas reacciones en el distrito, en medio del actual contexto político rumbo a las próximas elecciones".

Los trabajadores de fiscalización del JNE consultaron en 3 locales el monto del valor de cada machete. Según el informe, los precios oscilan entre S/15.50 y S/17.00.

Detalle del informe de fiscalización

Detalle del informe de fiscalización

Descargos

El partido respondió y mencionó que "el referido informe no indica ni acredita acto alguno de intervención de la organización política". Además, indicaron que el documento solo se limita a describir la realización de una actividad proselitista y la presencia de determinados objetos con referencias a la candidatura y símbolos partidarios.

"El hecho de que los bienes observados contengan símbolos o referencias partidarias, como la letra “K” u otros elementos de identificación política, no constituye prueba suficiente para atribuir responsabilidad institucional a la organización política", respondió Fuerza Popular.

Por su parte, el legislador consideró que el criterio que utilizó el JEE es "absolutamente equivocado”. Precisó que la ley no prohíbe cualquier entrega de bienes en abstracto, "sino únicamente aquellas que, por su función económica y contexto, son idóneas para alterar la libertad del sufragio o generar una ventaja indebida en la competencia electoral".

"Los machetes pueden ser excluidos de esta categoría si se demuestra que no comparten dichas características esenciales. El machete, no es un bien de consumo inmediato ni un bien de subsistencia directa. Tampoco es, en sentido estricto, un enser doméstico típico, ni un material de construcción", acotó y pidió archivar el caso.

Más detalles del informe de fiscalización

Más detalles del informe de fiscalización

Elecciones 2026: Héctor Ventura apeló la decisión ante el JNE

A través de la resolución 00685-2026-JEE-TUMB/JNE emitida el 1 de abril, el JEE de Tumbes concedió el recurso de apelación al congresista Héctor Ventura.

El caso fue elevado al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de que resuelva, como última instancia, el caso. Hasta el momento, según el portal del JNE, no se ha programado la audiencia para evaluar el recurso.

Apelación

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