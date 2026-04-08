HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO :
Barcelona vs Atlético de Madrid por Champions League
Barcelona vs Atlético de Madrid por Champions League     Barcelona vs Atlético de Madrid por Champions League     Barcelona vs Atlético de Madrid por Champions League     
EN VIVO

Marisol Pérez Tello y Yonhy Lescano en vivo: ¿Alguno llegará a la presidencia? | Que No Se Te Olvide

Política

Municipalidad de Lima informa que está prohibido concentraciones en el centro tras mitin de Ricardo Belmont

La municipalidad de Lima recordó que el Centro Histórico es una zona intangible y advirtió que actividades como el reciente evento de Ricardo Belmont en plena recta final de las elecciones 2026 vulneran normas vigentes sobre orden público.

La municipalidad se pronunció tras el cierre de campaña del candidato Ricardo Belmont del partido Obras. Foto: composición LR / Carlos Félix / LR
La municipalidad se pronunció tras el cierre de campaña del candidato Ricardo Belmont del partido Obras. Foto: composición LR / Carlos Félix / LR

La Municipalidad de Lima informó que están prohibidas las concentraciones públicas en el Centro Histórico tras el mitin realizado por Ricardo Belmont en la Plaza San Martín, en el contexto de las elecciones 2026. La comuna precisó que este tipo de actividades no está permitido en esa zona por su condición de intangible.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un comunicado oficial, la autoridad edil señaló que no se pueden desarrollar marchas, manifestaciones ni reuniones políticas que pongan en riesgo la seguridad o la salud pública. El pronunciamiento se difundió luego del cierre de campaña del candidato, que reunió a simpatizantes en el centro de Lima.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR EN PROBLEMAS Y BELMONT EN MITIN MASIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Elecciones 2026: ciudadanos llaman a la unidad a López Chau, Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara

lr.pe

La entidad indicó que la medida se basa en el Acuerdo de Concejo N.º 026-2023 y el Decreto Supremo N.º 003-2021-IN. Estas normas buscan proteger el patrimonio y garantizar el orden en espacios considerados de alto valor histórico.

En el mismo documento, la comuna hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las disposiciones vigentes. También pidió cuidar el Centro Histórico, al considerar que se trata de un espacio representativo de la ciudad que debe preservarse. Cabe precisar que la prohibición empezó durante la gestión del exalcalde y actual candidato a la presidencia por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

PUEDES VER: Pedro Castillo reaparece en audiencia judicial y le cortan el micrófono tras reiterar respaldo a Roberto Sánchez

lr.pe

Cierre de campaña de Ricardo Belmont en la Plaza San Martín

El candidato Ricardo Belmont realizó su cierre de campaña el 7 de abril en la Plaza San Martín, en el centro de Lima. El evento comenzó por la tarde y congregó a seguidores que llegaron con banderolas y mensajes de respaldo en la recta final de las elecciones 2026.

El exalcalde de Lima dirigió su discurso desde el balcón de su local partidario, ubicado frente a la plaza. Durante su intervención, expresó confianza en obtener un resultado favorable en los comicios y apeló a su experiencia en la gestión municipal.

PUEDES VER: Ricardo Belmont: Poder Judicial sentencia a candidato presidencial a pagar 50.000 soles de reparación civil a Phillip Butters

lr.pe

En su mensaje, Belmont mencionó propuestas vinculadas a seguridad ciudadana y apoyo al sector agrario. También cuestionó a otras candidaturas y buscó posicionarse como una alternativa distinta dentro del escenario electoral.

El evento se desarrolló en un espacio donde, según la Municipalidad de Lima, no están permitidas este tipo de concentraciones. Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones o acciones directas contra los organizadores tras la actividad.

Notas relacionadas
Ricardo Belmont: Poder Judicial sentencia a candidato presidencial a pagar 50 mil soles de reparación civil a Phillip Butters

Ricardo Belmont: Poder Judicial sentencia a candidato presidencial a pagar 50 mil soles de reparación civil a Phillip Butters

LEER MÁS
Multas por no votar en las Elecciones Perú 2026: montos van según distrito

Multas por no votar en las Elecciones Perú 2026: montos van según distrito

LEER MÁS
Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ricardo Belmont: Poder Judicial sentencia a candidato presidencial a pagar 50.000 soles de reparación civil a Phillip Butters

Ricardo Belmont: Poder Judicial sentencia a candidato presidencial a pagar 50.000 soles de reparación civil a Phillip Butters

LEER MÁS
Elecciones 2026: ciudadanos llaman a la unidad a López Chau, Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara

Elecciones 2026: ciudadanos llaman a la unidad a López Chau, Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara

LEER MÁS
Capacitadores de la ONPE son grabados enseñando a votar con propaganda de Renovación Popular

Capacitadores de la ONPE son grabados enseñando a votar con propaganda de Renovación Popular

LEER MÁS
Pedro Castillo reaparece en audiencia judicial y le cortan el micrófono tras reiterar respaldo a Roberto Sánchez

Pedro Castillo reaparece en audiencia judicial y le cortan el micrófono tras reiterar respaldo a Roberto Sánchez

LEER MÁS
Multas electorales 2026: ¿cuánto pagarás si NO vas a votar este domingo 12 de abril?

Multas electorales 2026: ¿cuánto pagarás si NO vas a votar este domingo 12 de abril?

LEER MÁS
Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

Ricardo Belmont: el candidato acusado de estafa, investigado en Fiscalía y vinculado a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Reparto de 'Señora del destino' 2026: quién es quién en la versión peruana de la clásica novela brasileña

Vóley Universitario vs San Martín EN VIVO HOY: entradas y horario del extra game por semifinales de la Liga Peruana

Partido Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY por cuartos de final de Champions League vía ESPN: alineaciones confirmadas

Política

Pedro Castillo reaparece en audiencia judicial y le cortan el micrófono tras reiterar respaldo a Roberto Sánchez

Link local de votación y ver si eres miembro de mesa 2026: consultas sobre Elecciones 2026

Multas electorales 2026: ¿cuánto pagarás si NO vas a votar este domingo 12 de abril?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo reaparece en audiencia judicial y le cortan el micrófono tras reiterar respaldo a Roberto Sánchez

Link local de votación y ver si eres miembro de mesa 2026: consultas sobre Elecciones 2026

Multas electorales 2026: ¿cuánto pagarás si NO vas a votar este domingo 12 de abril?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025