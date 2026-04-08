Municipalidad de Lima informa que está prohibido concentraciones en el centro tras mitin de Ricardo Belmont

La municipalidad se pronunció tras el cierre de campaña del candidato Ricardo Belmont del partido Obras. Foto: composición LR / Carlos Félix / LR

La municipalidad se pronunció tras el cierre de campaña del candidato Ricardo Belmont del partido Obras. Foto: composición LR / Carlos Félix / LR

La Municipalidad de Lima informó que están prohibidas las concentraciones públicas en el Centro Histórico tras el mitin realizado por Ricardo Belmont en la Plaza San Martín, en el contexto de las elecciones 2026. La comuna precisó que este tipo de actividades no está permitido en esa zona por su condición de intangible.

A través de un comunicado oficial, la autoridad edil señaló que no se pueden desarrollar marchas, manifestaciones ni reuniones políticas que pongan en riesgo la seguridad o la salud pública. El pronunciamiento se difundió luego del cierre de campaña del candidato, que reunió a simpatizantes en el centro de Lima.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR EN PROBLEMAS Y BELMONT EN MITIN MASIVO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

La entidad indicó que la medida se basa en el Acuerdo de Concejo N.º 026-2023 y el Decreto Supremo N.º 003-2021-IN. Estas normas buscan proteger el patrimonio y garantizar el orden en espacios considerados de alto valor histórico.

En el mismo documento, la comuna hizo un llamado a la ciudadanía para respetar las disposiciones vigentes. También pidió cuidar el Centro Histórico, al considerar que se trata de un espacio representativo de la ciudad que debe preservarse. Cabe precisar que la prohibición empezó durante la gestión del exalcalde y actual candidato a la presidencia por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

PUEDES VER: Pedro Castillo reaparece en audiencia judicial y le cortan el micrófono tras reiterar respaldo a Roberto Sánchez

Cierre de campaña de Ricardo Belmont en la Plaza San Martín

El candidato Ricardo Belmont realizó su cierre de campaña el 7 de abril en la Plaza San Martín, en el centro de Lima. El evento comenzó por la tarde y congregó a seguidores que llegaron con banderolas y mensajes de respaldo en la recta final de las elecciones 2026.

El exalcalde de Lima dirigió su discurso desde el balcón de su local partidario, ubicado frente a la plaza. Durante su intervención, expresó confianza en obtener un resultado favorable en los comicios y apeló a su experiencia en la gestión municipal.

En su mensaje, Belmont mencionó propuestas vinculadas a seguridad ciudadana y apoyo al sector agrario. También cuestionó a otras candidaturas y buscó posicionarse como una alternativa distinta dentro del escenario electoral.

El evento se desarrolló en un espacio donde, según la Municipalidad de Lima, no están permitidas este tipo de concentraciones. Hasta el momento, no se ha informado sobre sanciones o acciones directas contra los organizadores tras la actividad.