Martín Vizcarra presenta apelación contra sentencia de 14 años de prisión por caso Lomas de Ilo y hospital de Moquegua

Martín Vizcarra presentó apelación contra la sentencia de 14 años en su contra . Foto: Marco Cotrina/LR

Martín Vizcarra presentó un recurso de apelación contra la sentencia que le impuso 14 años de cárcel por presuntos actos de cohecho vinculados a las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La medida fue presentada dentro del plazo legal y busca que un tribunal superior revise la decisión emitida el 26 de noviembre de 2025.

El escrito fue dirigido al Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, instancia que lo declaró autor de cohecho pasivo propio en dos hechos atribuidos por la Fiscalía. La defensa sostiene que existen fundamentos que ameritan modificar o anular la condena dictada en primera instancia.

La sentencia también estableció que el exmandatario deberá cumplir pena efectiva en el penal que disponga el INPE, además de enfrentar una inhabilitación de nueve años para ejercer cualquier función pública. La resolución incluyó una multa superior a S/94.000 y una reparación civil que asciende a S/2,3 millones, a pagar de forma solidaria con empresas contratistas.