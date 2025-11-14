HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Política

Se frustra golpe en el Ministerio Público: Tomás Gálvez se mantendrá solo como fiscal de la Nación interino

Fuentes confirmaron a La República que en reciente reunión la Junta de Fiscales Supremos no debatió una posible oficialización de Gálvez como titular del Ministerio Público.

Tomás Gálvez se mantendrá como fiscal de la Nación interino | Foto: composición LR
Tomás Gálvez se mantendrá como fiscal de la Nación interino | Foto: composición LR

La disputa en el Ministerio Público continúa. En una reciente reunión, la Junta de Fiscales Supremos decidió no debatir la oficialización de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación, manteniéndolo así como titular interino de la institución. De este modo —al menos hasta que se convoque una nueva sesión— Delia Espinoza conservará su condición de fiscal de la Nación suspendida.

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público a La República, los fiscales supremos no incluyeron en la agenda de la reunión el pedido de Juan Mendoza Abarca, presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima, quien buscaba que se oficializara a un único fiscal de la Nación permanente. La solicitud podía llevar a la designación de Tomás Gálvez como titular de la Fiscalía. Sin embargo, las mismas fuentes señalaron que el tema se debatió de manera informal y que la mayoría de fiscales supremos se mostró en contra de oficializar a Gálvez como fiscal de la Nación.

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

