Presentan tacha contra lista al Senado de Juntos por el Perú integrada por hermano de Castillo y papá de Humala

Tacha fue presentada contra lista de candidatos al Senado que incluye a José Castillo e Isaac Humala. Foto: composición LR

Tacha fue presentada contra lista de candidatos al Senado que incluye a José Castillo e Isaac Humala. Foto: composición LR

Una tacha fue presentada contra la lista al Senado de Juntos por el Perú, agrupación que participa en las elecciones 2026, debido a la inclusión de familiares directos de figuras políticas de alto perfil, entre ellos el hermano del expresidente Pedro Castillo, José Castillo, y el padre del exmandatario Ollanta Humala, Issac Humala. El recurso busca que el Jurado Nacional de Elecciones evalúe la legalidad de dicha postulación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

De acuerdo con el documento presentado, la inclusión de estos candidatos no solo genera controversia política, sino que también plantea dudas sobre el cumplimiento de los principios de transparencia y probidad exigidos a quienes aspiran a integrar el nuevo Senado, órgano que volverá a funcionar tras la reforma del sistema legislativo.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El caso se produce en un contexto marcado por una alta polarización política y por el escrutinio ciudadano sobre las listas que competirán en las elecciones generales 2026, proceso en el que los partidos buscan posicionar figuras con reconocimiento público, pero que también arrastran cuestionamientos del pasado reciente.

PUEDES VER: JNE admite apelación de Primero La Gente y podrían regresar en la carrera de las Elecciones 2026

Cuestionamientos legales y antecedentes de los candidatos

La tacha presentada argumenta que los candidatos observados mantienen vínculos directos con figuras que enfrentaron graves cuestionamientos durante su paso por la política nacional. En el caso del hermano de Pedro Castillo, José Castillo, se recuerda su cercanía con el entorno del exmandatario durante su gestión, periodo que culminó con una crisis institucional y procesos judiciales en curso.

Respecto al padre de Ollanta Humala, Issac Humala, el recurso subraya su conocida trayectoria política y su rol activo en el debate ideológico que también marcó la carrera de sus hijos, entre ellos Antauro Humala. Estos antecedentes, según el documento, deberían ser evaluados a la luz de la normativa electoral y los estándares de idoneidad.

La legislación contempla que cualquier ciudadano pueda interponer una tacha contra integrantes de una lista de candidatos cuando considere que existen impedimentos legales o incumplimientos formales. La autoridad electoral deberá analizar si los argumentos presentados cuentan con sustento jurídico suficiente.