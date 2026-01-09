HOYSuscripcion LR Focus

Presentan tacha contra lista al Senado de Juntos por el Perú integrada por hermano de Castillo y papá de Humala

Una solicitud de tacha fue interpuesta ante el JEE Lima Centro 2 contra la lista de candidatos al Senado presentada por Juntos por el Perú, en el marco de las elecciones generales 2026, debido a presuntos incumplimientos de requisitos legales y cuestionamientos sobre la idoneidad de algunos de sus integrantes.

Una tacha fue presentada contra la lista al Senado de Juntos por el Perú, agrupación que participa en las elecciones 2026, debido a la inclusión de familiares directos de figuras políticas de alto perfil, entre ellos el hermano del expresidente Pedro Castillo, José Castillo, y el padre del exmandatario Ollanta Humala, Issac Humala. El recurso busca que el Jurado Nacional de Elecciones evalúe la legalidad de dicha postulación.

De acuerdo con el documento presentado, la inclusión de estos candidatos no solo genera controversia política, sino que también plantea dudas sobre el cumplimiento de los principios de transparencia y probidad exigidos a quienes aspiran a integrar el nuevo Senado, órgano que volverá a funcionar tras la reforma del sistema legislativo.

El caso se produce en un contexto marcado por una alta polarización política y por el escrutinio ciudadano sobre las listas que competirán en las elecciones generales 2026, proceso en el que los partidos buscan posicionar figuras con reconocimiento público, pero que también arrastran cuestionamientos del pasado reciente.

Cuestionamientos legales y antecedentes de los candidatos

La tacha presentada argumenta que los candidatos observados mantienen vínculos directos con figuras que enfrentaron graves cuestionamientos durante su paso por la política nacional. En el caso del hermano de Pedro Castillo, José Castillo, se recuerda su cercanía con el entorno del exmandatario durante su gestión, periodo que culminó con una crisis institucional y procesos judiciales en curso.

Respecto al padre de Ollanta Humala, Issac Humala, el recurso subraya su conocida trayectoria política y su rol activo en el debate ideológico que también marcó la carrera de sus hijos, entre ellos Antauro Humala. Estos antecedentes, según el documento, deberían ser evaluados a la luz de la normativa electoral y los estándares de idoneidad.

La legislación contempla que cualquier ciudadano pueda interponer una tacha contra integrantes de una lista de candidatos cuando considere que existen impedimentos legales o incumplimientos formales. La autoridad electoral deberá analizar si los argumentos presentados cuentan con sustento jurídico suficiente.

