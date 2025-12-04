HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Richard Swing: “Condena de Martín Vizcarra es injusta y Pedro Castillo merece el indulto”

El candidato al Senado por el partido Demócrata Verde sostiene que nunca ha delinquido y critica las condenas de Vizcarra y Castillo como "venganza política".

Richard Cisneros fue entrevistado por RMP y dio detalles de su candidatura. Foto: composición LR
Richard Cisneros fue entrevistado por RMP y dio detalles de su candidatura. Foto: composición LR

El polémico Richard Swing, que postulará al Senado por el partido Demócrata Verde, fue parte de ‘Sin guion electoral’ el día de hoy y manifestó que él “nunca ha delinquido”. En tanto, pese a que ya no sabe nada de Martín Vizcarra, dijo que considera injusta su condena y que es una “venganza política”, de la misma manera que la situación de Pedro Castillo, quien para él merece el indulto. 

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“El señor Castillo en ningún momento cometió el delito de rebelión ni conspiración, eso es un abuso y venganza política, tal y cual con Vizcarra. Esta calamidad puede servir para que Castillo y Vizcarra hablen y se organicen y lancen una propuesta conjunta”, deslizó Cisneros y demandó así que, en primer lugar, se tiene que “limpiar la política” y combatir a todos esos ‘fujic*cas’ y ‘porkyc*cas’ que están destruyendo la patria. 

TE RECOMENDAMOS

EL ESCÁNDALO DE LAS INHABILITACIONES Y EL PACTO NO CESA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Con respecto al escándalo en el que fue envuelto sobre las contrataciones irregulares dentro del Ministerio de Cultura durante el gobierno de Martín Vizcarra, el candidato aseguró que solo se dijeron “mentiras deliberadas” y “medias verdades” porque lo único que se quería lograr es un “golpe de Estado disfrazado de vacancia”.

PUEDES VER: Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

lr.pe

En esa línea, Richard Swing reveló que el congresista Edgar Alarcón le propuso “prestarse para la vacancia” de Vizcarra y que incluso lo citó en el Parlamento: “Me dijeron que no me iba a pasar nada y literalmente que tenían comprada la Contraloría y que estaba coordinado con la Fiscalía y el Poder Judicial si yo solamente iba y le tiraba dedo, pero en realidad yo no le debo nada a él”, relató Cisneros frente a la periodista.

Asimismo, el aspirante a senador también dio a conocer su postura sobre las leyes procrimen, las cuales se deben “eliminar”. “Considero que hoy lo que se la hecho a Delia Espinoza es una inhabilitación disfrazada de golpe de Estado, y están incluso jugando con los sentimientos de la población… Hoy quiero decir que va a haber un fraude escandaloso porque retomando a hechos históricos objetivos vemos un autoritarismo totalitario, lo que son las bases de una dictadura de larga data”, refirió y agregó que tanto Keiko como López Aliaga tienen actitudes antidemocráticas. 

Y en cuanto a la pregunta de Rosa María Palacios sobre cuáles serían sus capacidades para poder desarrollarse como senador, señaló que se encuentra cursando el tercer ciclo de Derecho y Ciencias Políticas, además de ser “deportista calificado de alto nivel” y coach internacional de atletas. “Tengo mucha experiencia por la retroalimentación que he tenido a lo largo de mi vida para poder brindar dentro lo que sé algo por el Perú”, refirió Richard Swing.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra: Poder Judicial admite apelación para seguir investigándolo por caso Richard Swing

Martín Vizcarra: Poder Judicial admite apelación para seguir investigándolo por caso Richard Swing

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Poder Judicial cierra investigación por caso Richard Swing debido a retraso de solicitud de Fiscalía

Martín Vizcarra: Poder Judicial cierra investigación por caso Richard Swing debido a retraso de solicitud de Fiscalía

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Procuraduría pide que pague S/575.000 de reparación civil por contratación de Richard Swing

Martín Vizcarra: Procuraduría pide que pague S/575.000 de reparación civil por contratación de Richard Swing

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

LEER MÁS
Pedro Castillo reaparece en el Congreso tras ser sentenciado: "Si el pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron"

Pedro Castillo reaparece en el Congreso tras ser sentenciado: "Si el pueblo me dio el poder, ustedes me lo quitaron"

LEER MÁS
Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Es la consumación de un delito en vivo y en directo"

Rosa María Palacios sobre inhabilitación de Delia Espinoza: "Es la consumación de un delito en vivo y en directo"

LEER MÁS
Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

Construcción de 6 hospitales está paralizada pese a que se quintuplicó el presupuesto

LEER MÁS
Persecución política: Congreso aprobó inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

Persecución política: Congreso aprobó inhabilitación contra Delia Espinoza luego de que fuera rechazada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

2 100 expedientes recepcionados en Jornada de Servicio Itinerante del Archivo Desconcentrado de la Corte de La Libertad

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso fracasó en inhabilitar a Delia Espinoza: así votaron las bancadas

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025