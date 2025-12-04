Richard Swing: “Condena de Martín Vizcarra es injusta y Pedro Castillo merece el indulto”

El polémico Richard Swing, que postulará al Senado por el partido Demócrata Verde, fue parte de ‘Sin guion electoral’ el día de hoy y manifestó que él “nunca ha delinquido”. En tanto, pese a que ya no sabe nada de Martín Vizcarra, dijo que considera injusta su condena y que es una “venganza política”, de la misma manera que la situación de Pedro Castillo, quien para él merece el indulto.

“El señor Castillo en ningún momento cometió el delito de rebelión ni conspiración, eso es un abuso y venganza política, tal y cual con Vizcarra. Esta calamidad puede servir para que Castillo y Vizcarra hablen y se organicen y lancen una propuesta conjunta”, deslizó Cisneros y demandó así que, en primer lugar, se tiene que “limpiar la política” y combatir a todos esos ‘fujic*cas’ y ‘porkyc*cas’ que están destruyendo la patria.

Con respecto al escándalo en el que fue envuelto sobre las contrataciones irregulares dentro del Ministerio de Cultura durante el gobierno de Martín Vizcarra, el candidato aseguró que solo se dijeron “mentiras deliberadas” y “medias verdades” porque lo único que se quería lograr es un “golpe de Estado disfrazado de vacancia”.

En esa línea, Richard Swing reveló que el congresista Edgar Alarcón le propuso “prestarse para la vacancia” de Vizcarra y que incluso lo citó en el Parlamento: “Me dijeron que no me iba a pasar nada y literalmente que tenían comprada la Contraloría y que estaba coordinado con la Fiscalía y el Poder Judicial si yo solamente iba y le tiraba dedo, pero en realidad yo no le debo nada a él”, relató Cisneros frente a la periodista.

Asimismo, el aspirante a senador también dio a conocer su postura sobre las leyes procrimen, las cuales se deben “eliminar”. “Considero que hoy lo que se la hecho a Delia Espinoza es una inhabilitación disfrazada de golpe de Estado, y están incluso jugando con los sentimientos de la población… Hoy quiero decir que va a haber un fraude escandaloso porque retomando a hechos históricos objetivos vemos un autoritarismo totalitario, lo que son las bases de una dictadura de larga data”, refirió y agregó que tanto Keiko como López Aliaga tienen actitudes antidemocráticas.

Y en cuanto a la pregunta de Rosa María Palacios sobre cuáles serían sus capacidades para poder desarrollarse como senador, señaló que se encuentra cursando el tercer ciclo de Derecho y Ciencias Políticas, además de ser “deportista calificado de alto nivel” y coach internacional de atletas. “Tengo mucha experiencia por la retroalimentación que he tenido a lo largo de mi vida para poder brindar dentro lo que sé algo por el Perú”, refirió Richard Swing.