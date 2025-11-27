HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Alejandro Salas tras condena a Vizcarra: “Su popularidad le está pasando factura”

En entrevista con Juliana Oxenford, el vocero de Martín Vizcarra anunció que apelarán la condena debido a una serie de errores procesales y señaló que la decisión responde a una venganza política.

Salas habló sobre lo que se viene tras la condena del expresidente. Foto: composición LR
Alejandro Salas, precandidato al Senado y vocero de Martín Vizcarra, dio declaraciones en el programa ‘Arde Troya’ y manifestó que el expresidente, pese a que sabía que sería condenado, cumplió su palabra y asistió a la lectura de su sentencia. “Martín Vizcarra es un político con mucha aceptación a nivel nacional y esto claramente le está pasando una factura, pero el camino de la justicia es largo y estamos con la expectativa de que todo se mejore”, dijo el abogado y agregó que si Mario Vizcarra llega a ganar la Presidencia, será exclusivamente él quien asuma ese cargo.

Asimismo, el también abogado cuestionó que dentro de esta sentencia se haya presentado una serie de errores, entre ellos la ejecución inmediata de la condena y el pago de la multa impuesta con su remuneración de expresidente, cuando se sabe que él no cobra un sueldo vitalicio.

VIZCARRA CONDENADO Y PEDRO CASTILLO ESPERA SENTENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En tanto, Alejandro Salas confirmó que apelarán a esta sentencia amparándose en el cúmulo de errores legales o procesales que consideran que se cometieron y que, asimismo, todo esto sería resultado de una venganza política.

Rosa María Palacios afirma que Pedro Castillo sí ordenó cerrar el Congreso y cayó en flagrancia

“La historia real es la siguiente: Elard Tejeda, el entonces gerente de Obrainsa, estaba requerido por la justicia por el tema del ‘Club de la Construcción’ y él para salir de su condición de prófugo dijo que tenía información de quien era el actual presidente (Martín Vizcarra) cuando fue gobernador regional, y es así que le cambian su condición de prófugo por sentarse a hablar de Martín Vizcarra”, relató Alejandro Salas y agregó así que tras las declaraciones de las demás personas se viene a dar lo que se llama confabulación de testigos.

El vocero de Vizcarra fue enfático al señalar que debido a ciertas contradicciones en las declaraciones de los testigos, el Colegiado está “asumiendo” dentro de esta sentencia, lo que resulta un error al momento de darse la condena. “Hay una serie de vicios en esa resolución que, por supuesto, la estamos observando punto por punto”, refirió.

Finalmente, Salas refirió que hay un grupo de partidos que estarían detrás de la condena contra Vizcarra como represalia por haber sido disueltos por el lado constitucional cuando él fue presidente de la república: Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Somos Perú y el mismo Perú Libre, los cuales lo ven como un rival y un contendor político.

Martín Vizcarra cumplirá sentencia de 14 años en el penal de Barbadillo: así fue su traslado

