López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

S/12,9 millones de soles es la deuda coactiva de Peruval Corp. S.A. de Lima con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Foto: difusión/La República/composición LR | Rafel Lopez Aliaga | Peruval Corp | JNE

El reglamento del Jurado Nacional de Elecciones sobre la Hoja de Vida que deben presentar los candidatos del proceso de 2026, indica expresamente que estos están obligados a registrar todas las empresas en las que estos aparecen como accionistas.

Más precisamente, en el acápite VIII de la Hoja de Vida denominado “Declaración jurada de ingresos de bienes y rentas, bienes muebles del declarante y sociedad de gananciales”, se lee respecto a la Titularidad de Acciones y Participaciones: “Se debe declarar acciones y participaciones independientemente de la situación tributaria (estado y condición del contribuyente) de la persona jurídica (empresa)”.

Como dejó en evidencia una investigación de La República, López Aliaga consignó 10 empresas en las que en la actualidad tiene acciones: 7 en el Perú y 3 en el extranjero. Una de las que está en el exterior se llama Peruval Corp. S.A., con sede en Panamá. Sin embargo, el candidato presidencial de Renovación Popular, omitió mencionar a Peruval Corp. S.A., con oficina en Lima.

¿Por qué?

Parece un olvido deliberado.

Porque Peruval Corp. S.A., de Lima, es la empresa de López Aliaga que afronta una deuda tributaria coactiva de S/12,9 millones.

A una consulta de La República, el JNE señaló al respecto: “Los candidatos, de acuerdo con la información que se les solicita en el Formato Único de Declaración Jurada de Hoja de Vida (FUFHV), deben declarar toda información nacional o extranjera. Si en caso la omitiera, (este hecho) es puesto en conocimiento al JEE (Jurado Electoral Especial) mediante un informe de fiscalización”.

Por lo tanto, López Aliaga, según las reglas de juego del proceso electoral presidencial 2026, debió dar cuenta no solo de Peruval Corp. S.A. de Panamá sino también de Peruval Corp. S.A. de Lima, especialmente porque los electores tienen derecho a saber que esta última empresa le debe a la Sunat más de S/12,9 millones.

Origen. Registro de la fundación de Peruval Corp. S.A. de Lima en 1995 por parte de Rafael López Aliaga y su socio Lorenzo Sousa Debarbieri. Foto: La República

¿Olvido?. Hoja de Vida de López Aliaga en la que solo registra a Peruval Corp. S.A. de Panamá y no la de Lima. Foto: La República

La pista segura

La primera vez que Rafael López Aliaga se presentó como candidato presidencial en 2021, entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una Hoja de Vida en la que acreditó que era accionista en 17 empresas. En esa lista se encontraba Peruval Corp. S.A. Pero en esa ocasión no precisó si se trataba de Peruval Corp. S.A. de Panamá o de Peruval Corp. S.A. de Lima.

Empero, para las elecciones presidenciales de este año, López Aliaga prefirió omitir Peruval Corp. S.A. de Lima, pese a que es una empresa en plena actividad. Aunque para la Sunat es una compañía en situación de “No habida”, se encuentra en condición de “Baja de oficio” y está reportada como una “Sociedad irregular”. Y, lo más importante de todo, Sunat señala que Peruval Corp. S.A. de Lima tiene una deuda coactiva de S/12 millones 979 mil 385.

Por eso, cuando el aspirante presidencial de Renovación Popular asegura que no le debe nada a la Sunat, se refiere a las 10 empresas que ha declarado en su Hoja de Vida. Pero entre estas no está Peruval Corp. S.A. de Lima, a la que ignoró olímpicamente y que adeuda S/12,9 millones al fisco.

La evidencia documental obtenida por la investigación de La República confirma que Rafael López Aliaga es propietario tanto de Peruval Corp. S.A. de Lima como de Peruval Corp. S.A. de Panamá.

Vínculo. Recién en 2023, López Aliaga renunció a todos los cargos de Peruval Corp. S.A. de Lima, pero mantiene sus acciones en la empresa. Foto: La República

Mismo dueño. López Aliaga es accionista tanto de Peruval Corp.S.A. de Panamá como de Peruval Corp. S.A. de Lima, según registros extranjeros. Foto: La República

Además, sorprende particularmente que López Aliaga haya ignorado declarar a Peruval Corp. S.A. de Lima, no obstante que es una de sus principales fuentes de ingresos.

Efectivamente, en marzo de 2025, su conglomerado de negocios, Perú Hotel de Turismo SAA. (PHTSAA), presentó su informe anual a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), en el que consigna que entre sus accionistas cuenta con Peruval Corp. S.A. de Lima., con 4.52% de acciones, y Peruval Corp. S.A. de Panamá, con 1.43% de acciones. En este caso, López Aliaga sí reconoció a las dos empresas con la misma denominación, pero registradas una en Lima y la otra en Ciudad de Panamá. ¿Por qué no hizo lo mismo en su Hoja de Vida que entregó a la JNE también el año pasado? Como se ha mencionado, muy probablemente para evitar la exposición de la deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones.

Hasta hace muy poco López Aliaga ha seguido en funciones al frente de Peruval Corp. S.A. de Lima. Recién en agosto de 2023 -ocho meses después de haber iniciado labores como alcalde de Lima-, renunció a todos los cargos de la mencionada empresa. Pero en Registros Públicos no consta que haya transferido sus acciones.

Peruval Corp. S.A. de Lima es trascendental para comprender la controversia que protagoniza López Aliaga. Esta empresa ganó la concesión de Ferrocarril del Sur y Sur Oriente y es socia de la operadora de los trenes que circulan por dichas rutas, PeruRail S.A. Es decir, usufructa una concesión del Estado que le provee recursos económicos, pero le debe S/12,9 millones de tributos al mismo Estado.

Pareja. En 2025, el conglomerado PHTSAA de López Aliaga reconoce que tanto Peruval Corp. S.A. de Lima como Panamá son sus accionistas. Foto: La República

Concesión. La empresa que administra las vías férreas del sur tiene como accionista a Peruval Corp. S.A., la que debe S/12,9 millones a la Sunat. Foto: La República

Los mismos. La operadora del tren del sur PeruRail tiene como accionista a López Aliaga y a Peruval Corp. S.A. de Lima. Foto: La República

En 1999, Peruval Corp. S.A. de Lima formó parte del consorcio que ganó la concesión del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Luego, Peruval Corp. S.A. de Lima formó parte de la compañía Ferrocarril Transandino S.A. (FETSA), que administra las vías férreas hasta la actualidad.

Los personajes se repiten en el caso del operador de los trenes que corren por las vías férreas concesionadas, PeruRail S.A.

También fundada en 1999, PeruTrail está integrada por Peruvian Trains & Railways S.A., empresa compuesta por los socios Lorenzo Sousa Debarbieri y Rafael López Aliaga, y por Peruval Corp. S.A. de Lima, del mismo López Aliaga.

El operador de los trenes PeruTrail es controlado en un 50% por Peruvian Trains & Railways y en un 50% por la cadena hotelera Belmond.

Por cierto, Belmond también es operador de los hoteles concesionados a López Aliaga en el Cusco, y que administra por intermedio de Perú Holding de Turismo SAA. (PHTSAA), el conglomerado en el que es accionista por intermedio de Peruval Corp. S.A. de Lima -la que debe a Sunat S/12,9 millones- y Peruval Corp. S.A. de Panamá.

El elector merece saber todo esto.

Expertos opinan que procedería una fiscalización