Mario Vizcarra no descarta otorgar el indulto a su hermano si llega a la presidencia

Enfatizó que el "trato" que tendría Martín Vizcarra sería el mismo que se le daría a otros presidentes. En ese sentido, remarcó que otorgaría el indulto siempre y cuando la comisión respectiva así lo considere. 

Mario Vizcarra no descarta otorgar el indulto a su hermano si llega a la presidencia
Mario Vizcarra no descarta otorgar el indulto a su hermano si llega a la presidencia

El precandidato presidencial por Perú Primero, Mario Vizcarra, afirmó que, de resultar elegido presidente en 2026, consideraría otorgar el indulto a su hermano, Martín Vizcarra —condenado a 14 años de prisión por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua— siempre que una comisión evaluadora competente lo recomiende.

"Si recomiendan el indulto, evidentemente sí. Como a cualquier otro presidente, para mi el trato a Martín Vizcarra, mi hermano, será exactamente igual que los demás presidentes. Estoy convencido (de su inocencia), pero me voy a subjetar a lo que diga la comisión evaluadora", indicó en entrevista a RPP.

VIZCARRA CONDENADO Y PEDRO CASTILLO ESPERA SENTENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Enfatizó que el "trato" que tendría Martín Vizcarra sería el mismo que se le daría a otros presidentes. En ese sentido, remarcó que otorgaría el indulto siempre y cuando la comisión respectiva así lo considere.

Asimismo, defendió su candidatura alegando que, en su familia, siempre se ha hecho política y no pretenden engañar a la ciudadanía. "Hemos visitado ya tres regiones del país y Martín siempre me ha presentado como el candidato. Soy yo el que está postulando, no él", refirió.

Sobre las investigaciones contra su hermano, defendió su inocencia frente al caso en el que ha sido condenado y consideró que el que Martín Vizcarra se haya vacunado por el Covid-19 no es un delito sino "una falta".

"A mi no me ofrecieron vacunarme. Él ya ha reconocido su error y se ha disculpado. La primera vacuna aprobada Pfizer fue hecha por la OMS en la quincena de diciembre del 2020 y a Martín lo vacaron en noviembre de ese año. ¿De qué vacuna estamos hablando?. La vacuna que finalmente vino a Perú, la Sinopharm, fue aprobada a fines de diciembre de ese año. Por eso, qué contradicción decir que Vizcarra se vacunó mientras el pueblo se moría", agregó.

Mario Vizcarra, el candidato presidencial de Perú Primero

El partido Perú Primero oficializó la inscripción de su fórmula presidencial para las Elecciones 2026 con Mario Vizcarra a la cabeza. A la par, Carlos Illanes Calderón, coronel FAP en retiro, quedó designado como aspirante a la primera vicepresidencia, mientras que Grethel Callo Paye —con antecedentes en el APRA y una postulación previa por Alianza para el Progreso— fue incorporada para la segunda vicepresidencia.

El secretario general César Figueredo se proyecta como precandidato al Senado por Lima, mientras que Alejandro Salas, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, también evalúa competir por un escaño. A ellos se suma Mario Vizcarra, quien lidera la plancha presidencial del partido y tendría igualmente aspiraciones congresales.

