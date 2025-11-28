HOYSuscripcion LR Focus

Política

Carlos Bromley: “Detención de expresidentes impacta en la salud mental de los peruanos"

Psiquiatra asegura que lo primero que se daña es la confianza en la máxima autoridad nacional pues, aquella que nos debe garantizar estabilidad, seguridad y bienestar, no lo hace. Todo lo contrario -dice- nos genera estrés, incertidumbre, ansiedad, desesperanza e incluso depresión.

Cuatro expresidentes presos en el penal de Barbadillo. Foto/LR: Aylin Chira
Cuatro expresidentes presos en el penal de Barbadillo. Foto/LR: Aylin Chira

El día que el expresidente de la República, Martín Vizcarra, inauguró la Conferencia Anual Internacional por la Integridad CAII 2019, dijo que “los peruanos respaldan la necesidad de un cambio en el Sistema de Justicia, para acabar con malas prácticas y luchar contra la corrupción”.

Sin embargo, aparentemente, este y otros esfuerzos como la prioridad de su gestión en la lucha contra la corrupción y el impulso de un conjunto de medidas para erradicar este flagelo, no fueron suficientes.

Entonces, Vizcarra informó que la corrupción generaba al Estado una pérdida anual de más de 10 mil millones de soles. Hoy el exmandatario purga prisión, acusado de recibir S/ 2,3 millones en sobornos por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Casi todos, por no decir todos los expresidentes peruanos se encuentran en procesos judiciales por actos criminales y hoy, cuatro de ellos cumplen carcelería efectiva.

PUEDES VER: Martín Vizcarra, ex presidente de Perú, fue sentenciado a 14 años de cárcel y así reaccionó la prensa internacional

lr.pe

“Más allá de los temas judiciales, esto genera implicancias graves en la salud mental de la población, donde lo primero que se daña es la confianza en la máxima autoridad nacional pues, aquella que nos debe garantizar estabilidad, seguridad y bienestar, no lo hace. Todo lo contrario, nos genera estrés, incertidumbre, ansiedad, desesperanza e incluso depresión”, asegura en entrevista con La República el médico psiquiatra, Carlos Bromley.

Carlos Bromley, médico psiquiatra. Foto: La República.

Carlos Bromley, médico psiquiatra. Foto: La República.

¿Los peruanos nos debemos sentir defraudados?

“Es muy frustrante que, en quienes confiamos nos defrauden y nos hagan perder la confianza, la fe y la esperanza en un mejor presente y futuro. Que, en quienes confiamos porque nos prometieron lo mejor de ellos, terminen usando su peor lado para beneficiarse ilegalmente pasando a formar parte de ese mundo criminal que detestamos y queremos eliminar de nuestra sociedad”.

¿Qué genera la corrupción, desde su análisis?

“Se altera la estabilidad lograda en base a trabajo y resiliencia y aumentan los procesos mentales que determinan la ansiedad y la depresión colectiva, causados por la pérdida de un contenido moral de una vida nacional estructurada y organizada en base a una escala de jerarquías políticas en donde la figura presidencial ocupa el más alto nivel”.

¿Hay mucha frustración…?

“El Perú como nación se desencaja, se desdibuja la solidez institucional tan necesaria para construir un sentido de pertenencia que fortalezca los esfuerzos por construir un país fuerte, vigoroso y moderno, generando miedo al presente y futuro”.

“Los seguidores de los expresidentes sufren vergüenza, frustración, indignación y humillación y se cuestionan su percepción sobre los demás al ingresar en un proceso traumático de duelo patológico difícil de superar”.

¿Considera que hay mucho cinismo en los exmandatarios?

“El cinismo expresado por los expresidentes invalida la conducta intachable y los valores y principios por los que fueron elegidos y se vincula a la aparición de conceptos basados en el ‘todos son corruptos’ que, actuando como pararrayos, contamina todo el quehacer nacional incrementando la anomia social que ya veníamos padeciendo”.

¿Las noticias que se difunden desalientan?

“Las redes sociales repiten una y mil veces la noticia que ocasiona una saturación emocional que perturba la vida cotidiana y hace que los hechos traumáticos vividos, dificulten las buenas relaciones sociales, rompiendo el tejido social incipiente y frágilmente construido post terrorismo”.

PUEDES VER: Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres sentenciados por conspiración: los detalles de su condena

lr.pe

¿Cuáles son los sectores más perjudicados?

“Este clima de inestabilidad perjudica la salud mental de grupos vulnerables como niños, adolescentes y adultos mayores que ven sus vidas ensombrecerse cada vez más. Reaparecen, en las personas con problemas de salud mental, síntomas de ansiedad, depresión, irritabilidad y alteraciones del sueño y del apetito, así como miedo, incremento de la violencia e intensificación de la crisis de salud mental que azota nuestro país que se torna muy preocupante en un escenario electoral donde todo puede pasar”.

¿Cómo afrontar o actuar frente a estos problemas?

“Toca darle la importancia debida a la salud mental, fortalecer las intervenciones comunitarias y atender a las personas afectadas incidiendo sobre todo en nuestra niñez y adolescencia que ven con preocupación y temor lo que viene ocurriendo con los expresidentes”.

¿Se está recobrando el sentido de justicia?

“Entre todo esto, toca felicitar a nuestros operadores de justicia del Ministerio Público y el Poder Judicial que, con sus sentencias, nos permiten comenzar a recobrar el sentido de justicia, incrementando la confianza en un Estado de Derecho tan largamente reclamado, reduciendo la percepción de impunidad que se había instaurado en nuestro país”.

Como psiquiatra, ¿Qué es lo que recomendaría?

“Frente a esto recomendamos limitar la exposición y las conversaciones en torno a estos hechos evitando discusiones destructivas”.

“Y, validar las emociones propias y ajenas que se presentan, como cólera, confusión y miedo y, participar en actividades positivas familiar y socialmente. Así mismo acudir a recibir apoyo profesional en salud mental si la situación afecta el funcionamiento diario”.

