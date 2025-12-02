HOYSuscripcion LR Focus

Atentado contra Belaunde, Jerí quiere viajar, Delia presentará denuncia

Candidato de Progresemos niega que haya leyes procrimen: “¿Cuáles son?... No digamos cosas que no son”

En 'Sin guion', Pedro Alva cuestionó la existencia de las “leyes procrimen” y planteó más bien modificarlas. Además, respaldó la pena de muerte, propuso salir de la Corte IDH y anunció iniciativas animalistas desde Progresemos.

Alva tuvo un intenso debate con Rosa María Palacios sobre las leyes procrimen. Foto: composición LR
Alva tuvo un intenso debate con Rosa María Palacios sobre las leyes procrimen. Foto: composición LR

El candidato a diputado por el partido Progresemos Pedro Alva fue parte de ‘Sin guion electoral’ el día de hoy y ante la pregunta de Rosa María Palacios sobre si eliminaría el paquete de normas a favor de la criminalidad, este dejó entrever que no cree que se deben eliminar, sino modificar; además, sostuvo que el problema es su diseño actual, mas no su existencia.

“¿Cuáles son las leyes procrimen?... Derogaría algunas cosas, pero a mí me parece que hay leyes que están pésimas; por ejemplo, en el ámbito tributario. Y en el penal hay que verificar ciertos temas, como el tema de la criminalidad organizada… Hay que mejorar los tipos y los procesos, las capacitaciones. Si tú tienes ese triunvirato: ley correcta, proceso y capacitación, puedes mejorar mucho el sistema. Creo que hay cosas que modificar, como la ley del terrorismo urbano”, dijo Alva y pidió que no se se digan “cosas que no son”.

INSEGURIDAD PARA TODOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Por otro lado, el también abogado dio a conocer algunas de sus propuestas, entre ellas la creación de ciudades penales, que consiste en juntar el Ministerio Público, el Poder Judicial, la defensoría del imputado y las unidades de investigación de la PNP. “El congresista o diputado no tiene que tener solo la capacidad técnica para hacer leyes, sino de fiscalizar”, detalló y dijo que estamos acostumbrados a los “malos parlamentarios y burócratas”.

Con respecto a que Hernando de Soto haya quedado fuera de Progresemos, Alva manifestó que “este ya es un tema del CEN” y para él la mejor opción como presidente de la república es Paul Jaimes. Asimismo, comentó que plantea, dentro de la línea proambientalista y animalista de su partido, la política nacional de esterilización, modificar desde el Congreso la ley 4 patas e incrementar las penas por maltrato animal.  

En la parte final, el letrado aseguró estar a favor de restablecer la pena de muerte y que habría que retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Te lo dice una persona que está consciente del proceso que demora, de la denuncia que hacer con los tratados y me parece que hay que tomar soluciones drásticas en una situación concreta actual como es la criminalidad. Todo puede ser perfectible y mejorable”, concluyó. 

