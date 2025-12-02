HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

"Disparan contra Rafael Belaúnde": así informan los medios internacionales el atentado del candidato presidencial en Perú

El atentado de Belaúnde generó gran atención de la prensa internacional, donde destacaron su actual estado de salud tras el ataque en el inicio de su campaña.

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul, en Cañete. Foto: Composición LR
El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul, en Cañete. Foto: Composición LR | composición LR

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sufrió un atentado la mañana del martes 2 de diciembre en Cerro Azul, Cañete, cuando sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba. Pese al ataque, no se registraron heridos y el exministro acudió de inmediato a la Policía Nacional para realizar la denuncia y brindar su declaración sobre lo ocurrido. Su acompañante de fórmula, Pedro Cateriano, confirmó el hecho y lo calificó como un “mal inicio de campaña”.

Los medios internacionales se sumaron a la cobertura y calificaron el hecho como un atentado que empaña el inicio de la campaña electoral en Perú. "Precandidato presidencial sale ileso de ataque a tiros", "Tirotean a Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial en Perú", "Balean a un precandidato presidencial en Perú", entre otros titulares de prensa como CNN, DW, Euronews, El Mundo y más.

PUEDES VER: Atacan a balazos Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, en su camioneta en Cerro Azul

lr.pe

Así informó la prensa internacional el atentado contra Rafael Belaúnde

Medios estadounidenses, españoles y latinoamericanos siguieron la cobertura del candidato presidencial Rafel Belaúnde muy de cerca.

CNN: "Disparan contra precandidato presidencial"

El medio estadounidense compartió la noticia del atentado de Rafael Belaúnde con un titular muy directo. Incluso, entrevistaron a Pedro Cateriano, su acompañante de fórmula para ampliar la información.

CNN informó así el atentado contra el candidato presidencial en Perú. Foto: CNN

CNN informó así el atentado contra el candidato presidencial en Perú. Foto: CNN

DW: "Precandidato presidencial sale ileso de ataque a tiros"

El medio alemán se enfocó en el estado de salud del líder de Libertad Popular y destacó que el candidato no haya recibido amenazas previas al atentado del martes 2 de diciembre.

larepublica.pe

Euronews: "Tirotean a Rafael Belaúnde Llosa"

El medio español fue muy fáctico en su titular y también se enfocó, en sus primeras líneas, en hablar de cómo se encuentra el exministro tras el atentado.

larepublica.pe

El País: "Dos atentados contra políticos"

larepublica.pe

El Mundo

larepublica.pe

RTVE

larepublica.pe

RT

larepublica.pe

BioBio Chile

larepublica.pe
