El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul, en Cañete. Foto: Composición LR | composición LR

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, fue víctima de un atentado en Cerro Azul, en Cañete. Foto: Composición LR | composición LR

El precandidato presidencial de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa, sufrió un atentado la mañana del martes 2 de diciembre en Cerro Azul, Cañete, cuando sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se desplazaba. Pese al ataque, no se registraron heridos y el exministro acudió de inmediato a la Policía Nacional para realizar la denuncia y brindar su declaración sobre lo ocurrido. Su acompañante de fórmula, Pedro Cateriano, confirmó el hecho y lo calificó como un “mal inicio de campaña”.

Los medios internacionales se sumaron a la cobertura y calificaron el hecho como un atentado que empaña el inicio de la campaña electoral en Perú. "Precandidato presidencial sale ileso de ataque a tiros", "Tirotean a Rafael Belaúnde Llosa, candidato presidencial en Perú", "Balean a un precandidato presidencial en Perú", entre otros titulares de prensa como CNN, DW, Euronews, El Mundo y más.

TE RECOMENDAMOS LOS POLÉMICOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Así informó la prensa internacional el atentado contra Rafael Belaúnde

Medios estadounidenses, españoles y latinoamericanos siguieron la cobertura del candidato presidencial Rafel Belaúnde muy de cerca.

CNN: "Disparan contra precandidato presidencial"

El medio estadounidense compartió la noticia del atentado de Rafael Belaúnde con un titular muy directo. Incluso, entrevistaron a Pedro Cateriano, su acompañante de fórmula para ampliar la información.

CNN informó así el atentado contra el candidato presidencial en Perú. Foto: CNN

DW: "Precandidato presidencial sale ileso de ataque a tiros"

El medio alemán se enfocó en el estado de salud del líder de Libertad Popular y destacó que el candidato no haya recibido amenazas previas al atentado del martes 2 de diciembre.

Euronews: "Tirotean a Rafael Belaúnde Llosa"

El medio español fue muy fáctico en su titular y también se enfocó, en sus primeras líneas, en hablar de cómo se encuentra el exministro tras el atentado.

El País: "Dos atentados contra políticos"

El Mundo

RTVE

RT

BioBio Chile