Enrique Valderrama será el candidato presidencial del APRA en las Elecciones 2026

Con el 100% de actas procesadas, la lista 7 de Enrique Valderrama se impuso a la lista 13 de Javier Velásquez Quesquén. De esta manera, el joven abogado representará al partido del APRA en las Elecciones 2026 al obtener 3711 votos; mientras que su contendor Velásquez obtuvo 3527 votos.

Enrique Valderrama, abogado y analista político de 37 años, conforma su lista con María Valdivia y Lucio Vásquez, en tanto, Javier Velásquez lo hace junto a Luis Wilson y Carla García, hija del exmandatario aprista Alan García.

En este proceso, el APRA fue una de las agrupaciones que se sometió al voto directo de sus afiliados para elegir a sus representantes de cara a los próximos comicios, por lo que movilizó a más de 82 mil electores en todo el país.

El APRA desarrolló una jornada competitiva con 14 listas en contienda y registró 43.672 militantes habilitados en 309 mesas de sufragio

Tras conocerse los resultados, Valderrama se pronunció y, en diálogo con RPP, dijo que toma con “mucha serenidad” los comicios internos. “Una diferencia de menos de 200 votos con el segundo lugar y un poco más con el tercero da cuenta de que tenemos que forjar un entendimiento mayúsculo”, sostuvo.

"El APRA ha apostado por la renovación y también por un llamamiento a la unidad. No hemos ganado con un porcentaje contundente. De todas maneras, es una victoria que implica la necesidad de que un partido histórico se relance", indicó.

Vale destacar que Enrique Valderrama es militante aprista desde el 2010, según reportó el portal de Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).