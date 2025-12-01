HOYSuscripcion LR Focus

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último del Perú y el mundo

Política

Enrique Valderrama será el candidato presidencial del APRA en las Elecciones 2026

El abogado y analista político de 37 años se impuso a Javier Velásquez Quesquén, según conteo del ONPE.

Enrique Valderrama representará al APRA en las próximas Elecciones 2026. Foto: composición Omar Neyra/ La República.
Enrique Valderrama representará al APRA en las próximas Elecciones 2026. Foto: composición Omar Neyra/ La República.

Con el 100% de actas procesadas, la lista 7 de Enrique Valderrama se impuso a la lista 13 de Javier Velásquez Quesquén. De esta manera, el joven abogado representará al partido del APRA en las Elecciones 2026 al obtener 3711 votos; mientras que su contendor Velásquez obtuvo 3527 votos.

Enrique Valderrama, abogado y analista político de 37 años, conforma su lista con María Valdivia y Lucio Vásquez, en tanto, Javier Velásquez lo hace junto a Luis Wilson y Carla García, hija del exmandatario aprista Alan García.

En este proceso, el APRA fue una de las agrupaciones que se sometió al voto directo de sus afiliados para elegir a sus representantes de cara a los próximos comicios, por lo que movilizó a más de 82 mil electores en todo el país.

PUEDES VER: 39 partidos participaron de las elecciones internas: APRA y Renovación Popular se midieron en las primarias

El APRA desarrolló una jornada competitiva con 14 listas en contienda y registró 43.672 militantes habilitados en 309 mesas de sufragio

Tras conocerse los resultados, Valderrama se pronunció y, en diálogo con RPP, dijo que toma con “mucha serenidad” los comicios internos. “Una diferencia de menos de 200 votos con el segundo lugar y un poco más con el tercero da cuenta de que tenemos que forjar un entendimiento mayúsculo”, sostuvo.

"El APRA ha apostado por la renovación y también por un llamamiento a la unidad. No hemos ganado con un porcentaje contundente. De todas maneras, es una victoria que implica la necesidad de que un partido histórico se relance", indicó.

PUEDES VER: Gobierno de José Jerí: 1 de cada 4 peruanos considera que la inseguridad ciudadana empeoró en su gestión

Vale destacar que Enrique Valderrama es militante aprista desde el 2010, según reportó el portal de Infogob del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

