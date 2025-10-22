La periodista Rosa María Palacios, conductora del programa ‘Sin guion’, hizo un análisis detallado del estado de emergencia declarado por el Gobierno el 22 de octubre, y aseguró así que esta medida no resolverá la creciente ola de delincuencia en el país. Según Palacios, la disposición de este decreto, aunque restringe ciertos derechos constitucionales, no aborda el fondo del problema, y “mientras el Congreso no derogue las leyes que favorecen el crimen organizado, esto (el estado de emergencia) no sirve para nada.

En su explicación, Palacios señaló que “las restricciones dentro del estado de emergencia no deberían ir por el lado del control político de la población, sino por el de la lucha contra la criminalidad, la cual es su razón de ser”. "El decreto del estado de emergencia es un pan con mango porque mete un montón de medidas, pero, como siempre pasa, esto no resuelve el problema de la delincuencia", expresó.

La conductora también opinó sobre las restricciones de derechos que se implementan en situaciones como esta, y destacó que, si bien se pueden suspender ciertos derechos como el de reunión, no deberían usarse para restringir manifestaciones o protestas, sino con el fin de evitar que los delincuentes y sicarios se reúnan para planificar crímenes. En este sentido, afirmó que la verdadera intención del estado de emergencia debe ser la lucha contra la delincuencia, no el control social.

Otro de los puntos tocados por Palacios fue el control territorial por parte de las fuerzas armadas, una de las medidas previstas en el decreto. La periodista advirtió que esto podría ser riesgoso: "Es un error darles control civil a las fuerzas armadas", argumentó y citó como ejemplo los hechos ocurridos en Huamanga, Ayacucho, en 2022, donde la represión del Ejército durante las marchas antigubernamentales dejó un saldo de 10 muertos.

Finalmente, Rosa María Palacios criticó las propuestas del Ministerio del Interior, como la compra de "rochabuses", y enfatizó en la necesidad de priorizar la inteligencia sobre las "medidas espectaculares". Señaló que, en lugar de invertir en equipos llamativos, el Gobierno debería destinar recursos a fortalecer la inteligencia policial, pues "la policía debería ser temida por los delincuentes, no por los ciudadanos". Aseguró que el respaldo hacia la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa cayendo, con solo un 14% de confianza, una cifra que refleja el daño que ha sufrido la imagen de la institución. “Este Gobierno y el de Dina Boluarte lo único que han hecho es destruir la poca buena imagen que tenía la PNP”, reclamó la periodista.