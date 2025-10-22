HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
Política

Rosa María Palacios sobre el estado de emergencia: “Mientras el Congreso no derogue las leyes procrimen, esto no sirve para nada”

La periodista Rosa María Palacios analiza el estado de emergencia y critica la falta de enfoque en la lucha contra la delincuencia. Señala que las restricciones no abordan el fondo del problema.


RMP afirma que "el estado de emergencia no resolverá el problema de la delincuencia". Foto: composición LR
RMP afirma que "el estado de emergencia no resolverá el problema de la delincuencia". Foto: composición LR

La periodista Rosa María Palacios, conductora del programa ‘Sin guion’, hizo un análisis detallado del estado de emergencia declarado por el Gobierno el 22 de octubre, y aseguró así que esta medida no resolverá la creciente ola de delincuencia en el país. Según Palacios, la disposición de este decreto, aunque restringe ciertos derechos constitucionales, no aborda el fondo del problema, y “mientras el Congreso no derogue las leyes que favorecen el crimen organizado, esto (el estado de emergencia) no sirve para nada.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En su explicación, Palacios señaló que “las restricciones dentro del estado de emergencia no deberían ir por el lado del control político de la población, sino por el de la lucha contra la criminalidad, la cual es su razón de ser”. "El decreto del estado de emergencia es un pan con mango porque mete un montón de medidas, pero, como siempre pasa, esto no resuelve el problema de la delincuencia", expresó. 

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Exautoridades cuestionan estado de emergencia en Lima: "Esta medida es un fracaso, no combate la extorsión"

lr.pe

La conductora también opinó sobre las restricciones de derechos que se implementan en situaciones como esta, y destacó que, si bien se pueden suspender ciertos derechos como el de reunión, no deberían usarse para restringir manifestaciones o protestas, sino con el fin de evitar que los delincuentes y sicarios se reúnan para planificar crímenes. En este sentido, afirmó que la verdadera intención del estado de emergencia debe ser la lucha contra la delincuencia, no el control social.

Otro de los puntos tocados por Palacios fue el control territorial por parte de las fuerzas armadas, una de las medidas previstas en el decreto. La periodista advirtió que esto podría ser riesgoso: "Es un error darles control civil a las fuerzas armadas", argumentó y citó como ejemplo los hechos ocurridos en Huamanga, Ayacucho, en 2022, donde la represión del Ejército durante las marchas antigubernamentales dejó un saldo de 10 muertos.

PUEDES VER: Estado de emergencia en Lima y Callao no incluye toque de queda: estas son las medidas por 30 días

lr.pe

Finalmente, Rosa María Palacios criticó las propuestas del Ministerio del Interior, como la compra de "rochabuses", y enfatizó en la necesidad de priorizar la inteligencia sobre las "medidas espectaculares". Señaló que, en lugar de invertir en equipos llamativos, el Gobierno debería destinar recursos a fortalecer la inteligencia policial, pues "la policía debería ser temida por los delincuentes, no por los ciudadanos". Aseguró que el respaldo hacia la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa cayendo, con solo un 14% de confianza, una cifra que refleja el daño que ha sufrido la imagen de la institución. “Este Gobierno y el de Dina Boluarte lo único que han hecho es destruir la poca buena imagen que tenía la PNP”, reclamó la periodista.

Notas relacionadas
Gobierno de José Jerí no descarta declarar toque de queda tras estado de emergencia

Gobierno de José Jerí no descarta declarar toque de queda tras estado de emergencia

LEER MÁS
¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

¿Qué distritos entran en estado de emergencia en Lima y Callao luego del anuncio del presidente José Jerí?

LEER MÁS
Gobierno prohíbe el tránsito de dos personas en moto líneal durante estado de emergencia en Lima y Callao

Gobierno prohíbe el tránsito de dos personas en moto líneal durante estado de emergencia en Lima y Callao

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

JNJ se resiste a cumplir con fallo judicial que repone a Delia Espinoza en la fiscalía de la Nación

LEER MÁS
TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

LEER MÁS
Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

Papá de Trvko responde a Rospigliosi por mancillar nombre de su hijo: "Yo combatí el terrorismo"

LEER MÁS
Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

Presidente José Jerí declara estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

LEER MÁS
Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

LEER MÁS
Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025