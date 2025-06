Antauro Humala confirma alianzas con Progresemos y Juntos por el Perú

Dentro de la campaña electoral, las alianzas son fundamentares y el líder del partido Progresemos, Paul Jaimes Blanco, lo sabe muy bien. Días antes de la renuncia de Hernando de Soto a la militancia del mencionado partido, este diario conversó con el nacionalista Antauro Humala, quien recientemente fue visto jugando una pichanga de fútbol con el equipo de Progresemos. Negó estar afiliado y aseguró que Soto no se refería a él ni a su equipo cuando denunció que personas con antecedentes judiciales se habrían unido a la organización política de Jaimes.

"Yo no estoy afiliado a ningún partido, solo a mi partido A.N.T.A.U.R.O. Y voy a estar afiliado hasta que el Jurado Nacional de Elecciones publique la resolución de baja de mi partido y una vez ahí con todos los de mi partido nos inscribiremos en algunos de los partidos de este bloque", aseguró el etnocacerista, pero a ¿qué bloque se refiere?

Humala Tasso también está buscando generar alianzas con partidos de izquierda, entre ellos Juntos por el Perú del congresista Roberto Sánchez y dos partidos más que decidió aún no revelarlos, pero aseguró "están ya con un pie adentro".

Roberto Sánchez no sería ajeno a la situación de Antauro, pues según reveló el mismo nacionalista a La República, las conversaciones entre ambos partidos -Juntos por el Perú y Progresemos- es constante y no tendrían problemas en formar alianza.

Paul Jaimes apuesta por Antauro Humala

Conversamos con Paul Jaimes para saber su opinión sobre Antauro Humala y lo primero que nos dijo fue que "jugó pelota con él" y que, efectivamente, se encuentran en conversaciones hace tres meses. No obstante, el fallo judicial en contra de Antauro por los crímenes del 'Andahuaylazo', hace que aún no sea considerado como precandidato presidencial.

"Desgraciadamente, el fallo judicial que tuvo le impide postular a la presidencia y no está dentro de esas opciones, la presidencia", expresó Jaimes dejando abierta la posibilidad de que pueda ser invitado como candidato al Senado en caso la situación judicial de Humala Tasso mejore.

"El tiempo ya se agotó para que pueda ser afiliado, pero otra cosa es que pueda venir como invitado", expresó. "Si él fuera senador y él está conforme y llegamos a coincidir en temas ideológicos y hacer algunas reformas, no habría ningún problema", finalizó. Todo indicaba que la salida de Hernando de Soto era inevitable, pues sus ideales políticos no estaría alineada con el trío electoral que se está formando: Antauro Humala, Roberto Sánchez y Paul Jaimes.

Antauro Humala junto a la gente de Progresemos. Foto: La República

Hernando de Soto deja Progresemos

Paul Jaimes nos adelantó que Hernando de Soto tendría que desafiliarse de Progresemos luego de anunciar que ya no sería precandidato presidencial. Los desacuerdos entre el economista y el partido con el logo de un perro pastor alemán terminaron con la renuncia de Soto el pasado miércoles 28 de mayo, luego de denunciar que Jaimes Blanco no estaría cumpliendo los compromisos pactados y que dentro de la organización política se habrían afiliado "personajes con antecedentes judiciales, investigados y procesados por delitos gravísimos".

Al respecto, Antauro Humala respondió con firmeza para este diario: "No sé a quién se referiría Hernando, pero estoy seguro que no se referiría a nosotros porque todavía no se ha plasmado la alianza, pero sí estamos encaminados, proyectados y de manera bastante robusta a ese objetivo".

Asimismo, el nacionalista aclaró que prefiere que Progresemos resuelva sus problemas internos de forma aislada. "Los problemas internos de Progresemos, nosotros respetamos como lo resuelven, pero sí estoy al tanto de todas las cuestiones", indicó.

Para Antauro su situación judicial será resuelta de forma favorable en diciembre y logrará postular al Senado o a la presidencia como invitado de uno de los partidos que conforman el bloque de izquierda que está formando. "Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos se manifiesta como ya prometió que se va a manifestar este mes, yo sí podría llegar a la plancha y así va a ser", sentenció.