Política

Papa León XIV: Quien está en contra del aborto pero celebra el maltrato a los inmigrantes y la pena de muerte, no es un provida

El sumo pontífice hizo pública su postura respecto al tema provida dejando en claro que el derecho a la vida debe defenderse de manera integral.

El sumo pontífice dejó clara su postura respecto al aborto. Foto: AFP
El sumo pontífice dejó clara su postura respecto al aborto. Foto: AFP

El Papa León XIV hizo pública su postura respecto al tema provida. Al respecto, dejó claro que una persona que está en contra del aborto, pero celebra el maltrato a los inmigrantes y la pena de muerte no sería provida.

"Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto pero dice que estoy a favor de la pena de muerte' no es realmente provida (...) "Alguien que dice que ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano de los inmigrantes en los Estados Unidos', no sé si eso es provida", declaró.

Dio a conocer su postura al ser consultado por el polémico caso que implica al senador demócrata Dick Durbin y al cardenal de Chicago, Blase Cupich.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, anunció que otorgaría un premio a la trayectoria al senador demócrata Dick Durbin por su trabajo en favor de los inmigrantes. Esto causó cuestionamiento debido a que el senador está a favor del aborto.

