El Papa León XIV hizo pública su postura respecto al tema provida. Al respecto, dejó claro que una persona que está en contra del aborto, pero celebra el maltrato a los inmigrantes y la pena de muerte no sería provida.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto pero dice que estoy a favor de la pena de muerte' no es realmente provida (...) "Alguien que dice que ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano de los inmigrantes en los Estados Unidos', no sé si eso es provida", declaró.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

Dio a conocer su postura al ser consultado por el polémico caso que implica al senador demócrata Dick Durbin y al cardenal de Chicago, Blase Cupich.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, anunció que otorgaría un premio a la trayectoria al senador demócrata Dick Durbin por su trabajo en favor de los inmigrantes. Esto causó cuestionamiento debido a que el senador está a favor del aborto.