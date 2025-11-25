Poder Judicial vuelve a darle dos días a la JNJ para que reponga a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

El regreso de la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tendrá que esperar. El juez del Noveno Juzgado Constitucional, Juan Torres Tasso, decidió otorgarle dos días más a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que resuelva la situación Espinoza Valenzuela. El primer plazo que se le dio a la JNJ venció el último lunes 24 de noviembre a la medida noche; sin embargo, la titular del Ministerio Público no fue repuesta.

A su salida de la sede del Poder Judicial, Espinoza lamentó la decisión del magistrado Torres Tasso y advirtió que dicha demora perjudicaría su regreso porque, según dijo, desde el Congreso se votaría su inhabilitación por 10 años.

"Le vuelve a dar dos días más que se van a convertir en cuatro por un tema netamente legal, procesal, no voy a entrar en detalles. Pero eso no es lo peor, lo peor es que en exactamente cinco días van a querer en el Congreso destituirme, así de simple, porque lo que han votado hoy día corriendo en cinco días quieren llamar al Pleno para que, en ese caso, que no tengo ninguna participación, voten y se deshagan de mí", alertó.

En esa misma línea, Espinoza aseguró que le comentó al magistrado sobre su error al momento de notificar la medida cautelar otorgada para que pueda volver a la Fiscalía. Sin embargo, el juez tomó dicha decisión de dar dos días más. "Él tiene su criterio y yo ya no puedo hacer más", dijo la titular suspendida del Ministerio Público.

En buena cuenta, si el magistrado Torres le envía hoy la notificación a la JNJ, el plazo para reponer a Espinoza culminaría el jueves 27 de noviembre a la medianoche.