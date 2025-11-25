Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

El Pleno del Congreso deberá ratificar la decisión de la Comisión Permanente. Foto: Composición/LR

El Pleno del Congreso deberá ratificar la decisión de la Comisión Permanente. Foto: Composición/LR

La Comisión Permanente del Congreso aprobaron levantarle el fuero a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la finalidad de que pueda ser procesada por los presuntos delitos de falsedad genérica, abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. La decisión contó con el respaldo de 17 parlamentarios, mientras que 5 votaron en contra y uno en abstención.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

No obstante, la medida tomada por el grupo de trabajo liderado por la Mesa Directiva del Parlamento deberá ser ratificada en el Pleno del Hemiciclo. En dicha sesión, no se contará con los votos de los miembros de la Comisión Permanente, tal como lo indica el Reglamento de la propia institución.

TE RECOMENDAMOS INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

Esta determinación se tomó luego de que con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones se aprobara el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que plantea inhabilitar por 10 años de la función pública a Espinoza Valenzuela.

Noticia en desarrollo...