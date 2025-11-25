HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

El Congreso alista golpe a la Fiscalía | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 17 votos a favor, 5 en contra y 1 abstención, levantar el fuero de Delia Espinoza para que la Fiscalía pueda procesarla por presuntos delitos de falsedad genérica, abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. La decisión deberá ser ratificada en el Pleno del Parlamento.

El Pleno del Congreso deberá ratificar la decisión de la Comisión Permanente. Foto: Composición/LR
El Pleno del Congreso deberá ratificar la decisión de la Comisión Permanente. Foto: Composición/LR

La Comisión Permanente del Congreso aprobaron levantarle el fuero a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la finalidad de que pueda ser procesada por los presuntos delitos de falsedad genérica, abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones. La decisión contó con el respaldo de 17 parlamentarios, mientras que 5 votaron en contra y uno en abstención.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

No obstante, la medida tomada por el grupo de trabajo liderado por la Mesa Directiva del Parlamento deberá ser ratificada en el Pleno del Hemiciclo. En dicha sesión, no se contará con los votos de los miembros de la Comisión Permanente, tal como lo indica el Reglamento de la propia institución.

TE RECOMENDAMOS

INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

lr.pe

Esta determinación se tomó luego de que con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones se aprobara el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que plantea inhabilitar por 10 años de la función pública a Espinoza Valenzuela.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

LEER MÁS
Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

LEER MÁS
Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

LEER MÁS
Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

LEER MÁS
Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente aprueba inhabilitación contra Delia Espinoza y mantiene en suspenso el futuro de fiscales supremos

LEER MÁS
Comisión Permanente no logra los votos para inhabilitar a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

Comisión Permanente no logra los votos para inhabilitar a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

LEER MÁS
Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

LEER MÁS
Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025