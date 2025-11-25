Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Delia Espinoza llegó a la sede del Poder Judicial en busca de ser repuesta como fiscal de la Nación. Foto: Composición/LR

Delia Espinoza llegó a la sede del Poder Judicial en busca de ser repuesta como fiscal de la Nación. Foto: Composición/LR

La aún suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acudió a la sede Alzamora Valdez del Poder Judicial en busca de ser repuesta como fiscal de la Nación. La llegada de Espinoza a las instalaciones judiciales se debe a que se venció el plazo que le otorgó el Noveno Juzgado Constitucional a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reponga en el cargo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante una entrevista con Rosa María Palacios el último lunes 24 de noviembre, la fiscal suprema adelantó que, si la JNJ no cumplía con el mandato judicial de dos días para que incorpore nuevamente al Ministerio Público, se acercaría ante el juez para solicitar que se cumpla con su orden.

TE RECOMENDAMOS DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

"El juez lo único que tiene que hacer es, con un acta, ir a la sede del Ministerio Público y comunicar la ejecución no judicial de la medida cautelar. Nada más", dijo.

Espinoza llegó a la sede del Poder Judicial en horas de la mañana de este martes 25 de noviembre en compañía de sus agentes de seguridad.