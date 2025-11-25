HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se dirigió sede Alzamora Valdez del Poder Judicial tras vencerse el plazo para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reponga en el cargo. El periodo de dos días que le otorgó el Noveno Juzgado Constitucional a la JNJ para reinsertar a Espinoza en la Fiscalía se cumplió a la media noche del lunes 24 de noviembre.

Delia Espinoza llegó a la sede del Poder Judicial en busca de ser repuesta como fiscal de la Nación. Foto: Composición/LR
Delia Espinoza llegó a la sede del Poder Judicial en busca de ser repuesta como fiscal de la Nación. Foto: Composición/LR

La aún suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acudió a la sede Alzamora Valdez del Poder Judicial en busca de ser repuesta como fiscal de la Nación. La llegada de Espinoza a las instalaciones judiciales se debe a que se venció el plazo que le otorgó el Noveno Juzgado Constitucional a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reponga en el cargo.

Durante una entrevista con Rosa María Palacios el último lunes 24 de noviembre, la fiscal suprema adelantó que, si la JNJ no cumplía con el mandato judicial de dos días para que incorpore nuevamente al Ministerio Público, se acercaría ante el juez para solicitar que se cumpla con su orden.

DELIA ESPINOZA EN VIVO Y PRESIDENTES EN CAPILLA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

"El juez lo único que tiene que hacer es, con un acta, ir a la sede del Ministerio Público y comunicar la ejecución no judicial de la medida cautelar. Nada más", dijo.

Espinoza llegó a la sede del Poder Judicial en horas de la mañana de este martes 25 de noviembre en compañía de sus agentes de seguridad.

PUEDES VER: Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

CAL rechaza denuncia de la JNJ contra juez que repuso a Delia Espinoza: “Deben respetar las decisiones judiciales”

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Congreso: Comisión Permanente tendría todo listo para aprobar informe que plantea inhabilitar a fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Claudia Sheinbaum responde a José Jerí por Betssy Chávez: "Una intervención en la embajada estaría fuera de toda norma"

Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

Envían a la cárcel a 4 suboficiales y un oficial PNP por cobro de cupos a mineros ilegales

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

