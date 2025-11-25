Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se dirigió sede Alzamora Valdez del Poder Judicial tras vencerse el plazo para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reponga en el cargo. El periodo de dos días que le otorgó el Noveno Juzgado Constitucional a la JNJ para reinsertar a Espinoza en la Fiscalía se cumplió a la media noche del lunes 24 de noviembre.
La aún suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, acudió a la sede Alzamora Valdez del Poder Judicial en busca de ser repuesta como fiscal de la Nación. La llegada de Espinoza a las instalaciones judiciales se debe a que se venció el plazo que le otorgó el Noveno Juzgado Constitucional a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la reponga en el cargo.
Durante una entrevista con Rosa María Palacios el último lunes 24 de noviembre, la fiscal suprema adelantó que, si la JNJ no cumplía con el mandato judicial de dos días para que incorpore nuevamente al Ministerio Público, se acercaría ante el juez para solicitar que se cumpla con su orden.
"El juez lo único que tiene que hacer es, con un acta, ir a la sede del Ministerio Público y comunicar la ejecución no judicial de la medida cautelar. Nada más", dijo.
Espinoza llegó a la sede del Poder Judicial en horas de la mañana de este martes 25 de noviembre en compañía de sus agentes de seguridad.
