Delia Espinoza le responde al Congreso: "Me van a escuchar (...) hoy me deben reponer como Fiscal de la Nación"
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, le respondió al Congreso luego de que la Comisión Permanente aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que plantea inhabilitarla por 10 años de la función pública. Durante su salida de la sede del Poder Judicial, Espinoza calificó la decisión del Parlamento como una "venganza política" por "haber hecho mi trabajo".
Noticia en desarrollo...