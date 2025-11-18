HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza: juez vuelve a notificar resolución a favor de su restitución en el cargo de fiscal de la Nación

La nueva decisión responde a que la anterior resolución fue notificada por error en un domicilio que no corresponde a la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Delia Espinoza no asistió a la citación de la Junta Nacional de Justicia, en el marco del nuevo proceso disciplinario. Foto: composición LR.
El Noveno Juzgado Constitucional de Lima a cargo del juez Juan Torres Tasso volvió a notificar a la Junta Nacional de Justicia con la resolución que ordena reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación en un plazo de dos días.

De acuerdo a la resolución del juez Torres Tasso, la medida responde a que se registró un error en la dirección de la Procuraduría Pública de la JNJ, por lo que la primera notificación de la decisión no se realizó en el domicilio que no corresponde.

Al respecto, dispuso que la Procuraduría Pública de la JNJ sea notificada nuevamente con la Resolución N.º 9 (del 10 de noviembre), incluyendo los escritos y anexos vía casillero electrónico y dirección real que se ubica en la avenida José Pardo del distrito de Miraflores.

En el documento se precisa que el especialista legal queda habilitado para efectúe dicha notificación bajo supervisión del asistente del juez en el cumplimiento de las funciones.

JNJ presenta demanda competencial contra el Poder Judicial

Este martes 18 de noviembre, la Junta Nacional de Justicia presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial por un presunto “menoscabo de atribuciones” tras la resolución emitida a favor de Delia Espinoza.

Sobre el tema, señalan que la resolución del juez Juan Torres Tasso, que otorga un plazo de dos días para reponer a Espinoza, no fue notificada conforme a ley, por lo que tomaron conocimiento de ella a través de diversos medios de comunicación.

Respecto al proceso disciplinario de Delia Espinoza, la JNJ sostiene que la resolución del juez contiene una decisión incongruente, puesto que ordena suspender los cuatro cargos imputados, cuando la medida cautelar puede dispone la suspensión de dos procesos.

Asimismo, la JNJ afirma que el Poder Judicial estaría incurriendo en una extralimitación de competencias al admitir una acción de amparo presentada por el IDL, cuyo objetivo sería anular el proceso de selección de miembros de la JNJ y llevar a cabo uno nuevo.

Delia Espinoza no asiste a citación de la JNJ

En tanto, la suspendida fiscal Delia Espinoza consideró que la JNJ se encuentra en desacato de la última resolución que emitió por el Poder Judicial, por lo que decidió no asistir a la diligencia que se programó el lunes 17 de noviembre.

“No, no se presentó, lo que ocurre es que, para nosotros, la Junta Nacional de Justicia está en desacato (…) Como es de público conocimiento, el juez dictó una orden cautelar y una resolución complementaria en la que se establece claramente que el procedimiento disciplinario está suspendido”, dijo López a La República.,

En medio de esa incertidumbre, la defensa de Delia Espinoza presentó un escrito al Noveno Juzgado Constitucional de Lima para que resuelva su situación ante la posible omisión de la JNJ.

