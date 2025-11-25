Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

Delia Espinoza rechazó que su caso se compare al de Patricia Benavides. Foto: Ministerio Público.

Con 16 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por una presunta infracción constitucional y la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Votaron a favor integrantes de la bancada Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País.

Congresista Partido Martha Moyano Fuerza Popular César Revilla Fuerza Popular Patricia Juárez Fuerza Popular Arturo Alegría Fuerza Popular Eduardo Salhuana Alianza Para el Progreso Lady Camones Alianza Para el Progreso Jorge Marticorena Alianza Para el Progreso Digna Calle Podemos Perú Heidy Juárez Podemos Perú Flavio Cruz Perú Libre María Taipe Perú Libre Alejandro Muñante Renovación Popular Jorge Zeballos Renovación Popular Carlos Alva Acción Popular Ilich López Acción Popular Alejandro Cavero Avanza País

Asimismo, con 15 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones se aprobó la sanción por los presuntos delitos de usurpación a la función pública, abuso a la autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Seguidamente, se aprobó con 17 votos levantar el fuero para que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, proceda a formular la denuncia por los presuntos delitos ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días.