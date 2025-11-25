Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza
Se acusó a la suspendida fiscal de la Nación, junto a otros 3 fiscales supremos, de presuntamente haber cometido infracciones constitucionales al emitir una resolución en octubre del 2024 que vulneraría la Ley 32130 que otorga a la Policía Nacional del Perú la investigación del delito.
Con 16 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por una presunta infracción constitucional y la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.
Votaron a favor integrantes de la bancada Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País.
|Congresista
|Partido
|Martha Moyano
|Fuerza Popular
|César Revilla
|Fuerza Popular
|Patricia Juárez
|Fuerza Popular
|Arturo Alegría
|Fuerza Popular
|Eduardo Salhuana
|Alianza Para el Progreso
|Lady Camones
|Alianza Para el Progreso
|Jorge Marticorena
|Alianza Para el Progreso
|Digna Calle
|Podemos Perú
|Heidy Juárez
|Podemos Perú
|Flavio Cruz
|Perú Libre
|María Taipe
|Perú Libre
|Alejandro Muñante
|Renovación Popular
|Jorge Zeballos
|Renovación Popular
|Carlos Alva
|Acción Popular
|Ilich López
|Acción Popular
|Alejandro Cavero
|Avanza País
Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para ser investigada
Asimismo, con 15 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones se aprobó la sanción por los presuntos delitos de usurpación a la función pública, abuso a la autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
Seguidamente, se aprobó con 17 votos levantar el fuero para que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, proceda a formular la denuncia por los presuntos delitos ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días.