Política

Congreso: Comisión Permanente aprueba inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza

Se acusó a la suspendida fiscal de la Nación, junto a otros 3 fiscales supremos, de presuntamente haber cometido infracciones constitucionales al emitir una resolución en octubre del 2024 que vulneraría la Ley 32130 que otorga a la Policía Nacional del Perú la investigación del delito.

Delia Espinoza rechazó que su caso se compare al de Patricia Benavides. Foto: Ministerio Público.
Delia Espinoza rechazó que su caso se compare al de Patricia Benavides. Foto: Ministerio Público.

Con 16 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar por 10 años de la función pública a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por una presunta infracción constitucional y la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Votaron a favor integrantes de la bancada Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Perú Libre, Renovación Popular y Avanza País.

INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL DRAMA DE DELIA ESPINOZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
CongresistaPartido
Martha Moyano Fuerza Popular
César RevillaFuerza Popular
Patricia JuárezFuerza Popular
Arturo AlegríaFuerza Popular
Eduardo Salhuana Alianza Para el Progreso
Lady CamonesAlianza Para el Progreso
Jorge MarticorenaAlianza Para el Progreso
Digna CallePodemos Perú
Heidy JuárezPodemos Perú
Flavio Cruz Perú Libre
María Taipe Perú Libre
Alejandro MuñanteRenovación Popular
Jorge ZeballosRenovación Popular
Carlos AlvaAcción Popular
Ilich LópezAcción Popular
Alejandro CaveroAvanza País

Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para ser investigada

Asimismo, con 15 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones se aprobó la sanción por los presuntos delitos de usurpación a la función pública, abuso a la autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

Seguidamente, se aprobó con 17 votos levantar el fuero para que el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, proceda a formular la denuncia por los presuntos delitos ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días.

