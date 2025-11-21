Premier Ernesto Álvarez descarta arresto de Betssy Chávez dentro de embajada de México: "El Perú es respetuoso"
Ernesto Álvarez aseguró que el Gobierno no contempla ingresar a la embajada de México para detener a Betssy Chávez. El Ejecutivo insiste en que actuará dentro del derecho internacional y evalúa mecanismos diplomáticos para enfrentar el asilo otorgado a la excongresista.
- Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal
- Congreso: SAC aprueba inhabilitar a fiscales Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, rechazó cualquier posibilidad de que el Ejecutivo ordene un operativo policial dentro de la embajada de México para detener a Betssy Chávez, quien permanece refugiada mientras se ejecuta una orden de captura nacional e internacional. Álvarez sostuvo que “el Perú es respetuoso del derecho internacional” y descartó un escenario que viole la inmunidad consular.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Álvarez también cuestionó la actuación del Estado mexicano al conceder protección diplomática a Betssy Chávez, pese a las investigaciones fiscales en curso. Señaló que el Perú evalúa medidas diplomáticas adicionales a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia donde ya se discute la interpretación del asilo en la región.
TE RECOMENDAMOS
FERNANDO OLIVERA LLEGA A 'LA VERDAD A FONDO' CON PEDRO SALINAS
El premier remarcó que cualquier decisión sobre un eventual salvoconducto corresponde exclusivamente a la Cancillería. Afirmó que el Ejecutivo no dará facilidades mientras haya una orden de captura vigente y mientras México no responda a las comunicaciones oficiales enviadas por Torre Tagle.