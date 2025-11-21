HOYSuscripcion LR Focus

Premier Ernesto Álvarez descarta arresto de Betssy Chávez dentro de embajada de México: "El Perú es respetuoso"

Ernesto Álvarez aseguró que el Gobierno no contempla ingresar a la embajada de México para detener a Betssy Chávez. El Ejecutivo insiste en que actuará dentro del derecho internacional y evalúa mecanismos diplomáticos para enfrentar el asilo otorgado a la excongresista.

Álvarez descartó arresto de Betssy Chávez interrumpiendo con PNP en la embajada de México. Foto: composición LR
Álvarez descartó arresto de Betssy Chávez interrumpiendo con PNP en la embajada de México. Foto: composición LR

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, rechazó cualquier posibilidad de que el Ejecutivo ordene un operativo policial dentro de la embajada de México para detener a Betssy Chávez, quien permanece refugiada mientras se ejecuta una orden de captura nacional e internacional. Álvarez sostuvo que “el Perú es respetuoso del derecho internacional” y descartó un escenario que viole la inmunidad consular.

Álvarez también cuestionó la actuación del Estado mexicano al conceder protección diplomática a Betssy Chávez, pese a las investigaciones fiscales en curso. Señaló que el Perú evalúa medidas diplomáticas adicionales a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia donde ya se discute la interpretación del asilo en la región.

El premier remarcó que cualquier decisión sobre un eventual salvoconducto corresponde exclusivamente a la Cancillería. Afirmó que el Ejecutivo no dará facilidades mientras haya una orden de captura vigente y mientras México no responda a las comunicaciones oficiales enviadas por Torre Tagle.

PUEDES VER: Betssy Chávez: Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitarla por 10 años

