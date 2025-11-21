Pedro Castillo toma la palabra por largo tiempo por primera vez desde que empezó el juicio. Foto: composición LR

Pedro Castillo toma la palabra por largo tiempo por primera vez desde que empezó el juicio. Foto: composición LR

El juicio contra el expresidente Pedro Castillo se encuentra en la recta final y, por primera vez, el exmandatario decidió tomar la palabra en los alegatos finales ante el tribunal, luego varios meses desde su primera audiencia del 4 de marzo de este año limitándose a decir únicamente “rechazo el juicio” y arremetiendo contra los magistrados de la sala. Esta vez, Castillo optó por un discurso más amplio en el que descartó ser culpable de los delitos por los que se le acusa.

"Vengo de esa región que históricamente desde la conquista, Atahualpa para su rescate, no hay otro lugar en el mundo que se haya pagado el precio más caro por la libertad que en Cajamarca. Dos cuartos de plata y uno de oro y nunca tuvo su libertad, conmigo no descarto esa posibilidad", sostuvo.

La intervención se produjo mientras el tribunal se alista a emitir sentencia en el proceso por rebelión y conspiración, iniciado tras el fallido intento de disolver el Congreso en el pasado 7 diciembre de 2022.

Durante estas semanas, el tribunal escuchó los alegatos finales de todas las partes: Fiscalía, Procuraduría y las defensas de Castillo, Aníbal Torres, Willy Huerta, Manuel Lozada y Jesús Venero. Las defensas pidieron la absolución de sus patrocinados, mientras que la Fiscalía reiteró su pedido de una condena de 34 años por presunta rebelión o, de forma alternativa, 19 años por supuesta conspiración contra Castillo, además del pago de una reparación civil que supera los S/ 64 millones.

Según el abogado del ex jefe de Estado, Javier Adrianzén, el colegiado tendría previsto emitir su veredicto en un plazo máximo de dos semanas, y en todo caso antes del 7 de diciembre.

Castillo niega intento de fuga y dice que no pidió asilo a México

El expresidente Pedro Castillo rechazó ante el tribunal que haya intentado huir del país tras su Mensaje a la Nación de 2022. Según dijo, su desplazamiento hacia la embajada de México respondió únicamente a la necesidad de resguardar a su esposa e hijos, quienes, señaló, eran víctimas de una presión constante. “Voy a dejar a mi familia a la embajada de México. Yo nunca pedí asilo. Mi familia vivía un tema de hostigamiento las 24 horas”, sostuvo.

Castillo también relató que durante su detención se usó un nivel de fuerza que no esperaba. “Ahí sí sentí el golpe, con metralleta en mano apuntando a mi hija. ‘Papá, te van a matar’, me decía llorando”, señaló e hizo hincapié en que nunca tuvo la intención de escapar, sino de proteger a su familia del “hostigamiento permanente” que, según él, padecían.