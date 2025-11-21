Mientras Betssy Chávez permanece en la embajada de México, el Poder Judicial revocó la comparecencia con restricciones que pesaba en su contra y varió la medida a cinco meses de prisión preventiva, tal como había solicitado la Fiscalía.

Luego de que el 3 de septiembre último, el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus presentado por al defensa de la exministra, el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso la excarcelación e impuso a la acusada la medida de comparecencia con restricciones bajo tres regalas de conducta: la obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin autorización del Juzgado, comparecer para el control biométrico cada 7 días, la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal cuando sea requerida para cualquier actuación del proceso.

La ex primera ministra incumplió los dos últimos requerimientos. Chávez no acudió al control biométrico en tres ocasiones: 29 de setiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre. Además, se ausentó en cuatro sesiones del juicio oral. Adicionalmente, la fiscal Zoraida Ávalos no descarta que se haya incumplido con la obligación de no ausentarse de Lima, pues no se tuvo conocimiento de su paradero.

Betssy Chávez: ¿por qué el Poder Judicial le ordenó prisión preventiva?

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Juan Carlos Checkley, sustentó su decisión al constatar que, tal como había expuesto la Fiscalía, Chávez Chino incumplió con las restricciones impuestas por su despacho como el control biométrico cada siete días y ausentarse en las citaciones judiciales. Además, mencionó que en las audiencias, la defensa de la procesada no brindó información relevantes sobre estas faltas.

También, consideró que el plazo solicitado era "proporcional y razonable", teniendo en cuenta que el juicio oral se encuentra en su etapa final.

Fechas en las que Betssy Chávez no siguió las reglas de conducta. Foto: Poder Judicial

Teniendo en cuenta ello, Checley Soria resaltó que el incumplimiento de las reglas de conducta no es lo principal razón por la que se revocó la comparecencia con restricciones a la investigada, sino que a ello se le suman otras circunstancias tal como su asilo en la embajada de México.

Ese hecho, según el juez, no solo evidencia que el proceso contra Chávez tenía las garantías de ley, sino que "el peligro de fuga es palpable y el riesgo de frustración del juicio oral resulta evidente".