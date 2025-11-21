HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Ordena prisión preventiva contra Betssy Chávez
Ordena prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordena prisión preventiva contra Betssy Chávez     Ordena prisión preventiva contra Betssy Chávez     
EN VIVO

Antauro Humala en entrevista, Congreso y la crisis fiscal | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Poder Judicial ordena 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez

La decisión del juez Juan Carlos Checkley dispone la ubicación y captura a nivel nacional e internacional de Chávez Chino.

Poder Judicial ordena 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez
Poder Judicial ordena 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez

El Poder Judicial revocó la medida de comparecencia con restricciones contra la exministra Betssy Chávez y, en su lugar, ordenó 5 meses de prisión preventiva. Para la aplicación, dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Juan Carlos Checkley, sustentó su decisión al constatar que, tal como había expuesto la Fiscalía, Chávez Chino incumplió con las restricciones impuestas por su despacho como el control biométrico cada siete días y ausentarse en las citaciones judiciales. Además, mencionó que en las audiencias, la defensa de la procesada no brindó información relevantes sobre estas faltas.

TE RECOMENDAMOS

FERNANDO OLIVERA LLEGA A 'LA VERDAD A FONDO' CON PEDRO SALINAS

También, consideró que el plazo solicitado era "proporcional y razonable", teniendo en cuenta que el juicio oral se encuentra en su etapa final.

larepublica.pe

Poder Judicial sustentó peligro de fuga

Además de considerar conveniente el pedido de la Fiscalía, el juez determinó que sí existen los requisitos para revocar la comparecencia con restricciones.

Notas relacionadas
Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra será el próximo 26 de noviembre: Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra

Lectura de sentencia contra Martín Vizcarra será el próximo 26 de noviembre: Fiscalía pide 15 años de prisión en su contra

LEER MÁS
Prófugo exalcalde de Trujillo Arturo Fernández reaparece en Argentina y promociona su candidatura

Prófugo exalcalde de Trujillo Arturo Fernández reaparece en Argentina y promociona su candidatura

LEER MÁS
Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retraso de la Policía permitió fuga de Óscar Acuña Peralta: operativo se realizó cinco días después de la orden

Retraso de la Policía permitió fuga de Óscar Acuña Peralta: operativo se realizó cinco días después de la orden

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

LEER MÁS
Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

LEER MÁS
Congreso: SAC aprueba inhabilitar a fiscales Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

Congreso: SAC aprueba inhabilitar a fiscales Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

LEER MÁS
José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025