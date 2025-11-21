Poder Judicial ordena 5 meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez

El Poder Judicial revocó la medida de comparecencia con restricciones contra la exministra Betssy Chávez y, en su lugar, ordenó 5 meses de prisión preventiva. Para la aplicación, dispuso su ubicación y captura a nivel nacional e internacional.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Juan Carlos Checkley, sustentó su decisión al constatar que, tal como había expuesto la Fiscalía, Chávez Chino incumplió con las restricciones impuestas por su despacho como el control biométrico cada siete días y ausentarse en las citaciones judiciales. Además, mencionó que en las audiencias, la defensa de la procesada no brindó información relevantes sobre estas faltas.

También, consideró que el plazo solicitado era "proporcional y razonable", teniendo en cuenta que el juicio oral se encuentra en su etapa final.

Poder Judicial sustentó peligro de fuga

Además de considerar conveniente el pedido de la Fiscalía, el juez determinó que sí existen los requisitos para revocar la comparecencia con restricciones.