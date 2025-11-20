HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
🔴 El PODER de MARÍA TERESA CABRERA, SENTENCIA a MARTÍN VIZCARRA y cambios en las FFAA | #LAS10DELDÍA

Política

JNJ solicita medida cautelar al TC para frenar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Con este pedido, la Junta Nacional de Justicia busca paralizar el regreso de Delia Espinoza. Además, solicitó frenar la demanda de acción de amparo de IDL, que tenía como finalidad anular la elección de los consejeros de la JNJ. Especialista señala que no debería darse la medida cautelar a la JNJ.

La JNJ intenta frenar el regreso de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público. Foto: Composición/LR
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó una medida cautelar al Tribunal Constitucional con la finalidad de frenar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. Con esta medida judicial, la JNJ busca suspender el proceso de acción de amparo que Espinoza le presentó al Poder Judicial y que terminó dándole la razón.

De acuerdo con una resolución a la que accedió Infobae, a través del periodista Diego Casimiro, la Procuraduría de la JNJ consideró que la decisión del juez del Noveno Juzgado Constitucional "afecta gravemente las competencias y atribuciones" de la institución al suspender el proceso disciplinario que se abrió contra Espinoza.

"El pronunciamiento efectuado constituye una extralimitación de su parte que menoscaba las competencias de la JNJ, al impedir la tramitación del procedimiento disciplinario respecto a los cargos 1, 3 y 4, que no están vinculados directamente con el petitorio de la medida cautelar", indica el documento.

En esa misma línea, la JNJ argumenta su pedido al TC en que, si no se les otorga la medida cautelar, los miembros de la institución serían denunciados por desobediencia a la autoridad al no reponer a Espinoza Valenzuela.

Ahora, en este punto existen tres escenarios posibles. El primero: si le otorgan la medida cautelar a la JNJ, Espinoza no podrá regresar como fiscal de la Nación hasta que se resuelva la demanda competencial.

El segundo caso sería si se niega la cautelar, Espinoza volvería. Un tercer escenario que se puede dar es que se aprueba la cautelar, pero se rechace la demanda competencial. En ese caso, la JNJ tendría que reponer a Espinoza.

Medida cautelar también busca frenar la acción de amparo presentada por IDL

La medida cautelar también busca frenar la acción de amparo que presentó el Instituto Legal de Defensa (IDL) contra la elección de los miembros de la JNJ, en el que se pidió que se anule dicho proceso de selección.

En febrero de este año, IDL presentó dicho recurso judicial porque ellos —IDL— y dos ciudadanas presentaron tachas al proceso de selección porque notaron presuntas irregularidades. No obstante, no fueron atendidas.

TC no debería darle medida cautelar a la JNJ

En diálogo con La República, el abogado constitucionalista Diego Pomareda sostuvo que debe acatarse la medida cautelar que el Poder Judicial le dio a Delia Espinoza para regresar como fiscal de la Nación.

"La JNJ está desacatando. No se puede —desde mi punto de vista jurídico— avalar un desacato a través de una medida cautelar en el Tribunal Constitucional. Hay un primer tema de competencias. ¿A quién le corresponde cuestionar si se está afectando un derecho fundamental o no de la señora Espinoza? Al Poder Judicial"

"El TC a través de una delimitación de competencias — es decir, si le compete al Poder Judicial hacer esto— no puede restringir o mermar las decisiones judiciales", agregó.

