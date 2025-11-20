Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ
El juez Juan Torres Tasso rechazó de plano todos los requerimientos que presentó la defensa de Delia Espinoza en su pedido de aclaración sobre su retorno como fiscal de la Nación y suspensión del proceso disciplinario en su contra. Asimismo, la resolución señala que el pedido realizado por Espinoza, como el uso de la fuerza de la PNP para regresar como titular del Ministerio Público, los podrá realizar si es que la JNJ no la repone cuando venza el plazo.
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, podrá solicitar el uso de la fuerza de la fuerza pública —Policía Nacional del Perú (PNP)— si la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no la repone como titular del Ministerio Público en un plazo de dos días después de que haya sido notificada por el Poder Judicial. Así lo resolvió el juez Juan Torres Tasso, quien rechazó de plano todos los requerimientos en su pedido de aclaración, y que el 10 de noviembre otorgó una medida cautelar a Espinoza para que pueda retomar su cargo.
Tras la decisión del magistrado Torres Tasso, se suspendieron los procesos disciplinarios contra Espinoza. Sin embargo, en su momento, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima notificó de manera errónea a la JNJ su resolución. No obstante, el último 18 de noviembre se volvió a notificar a la JNJ sobre la restitución de Espinoza.
En otras, la resolución indica que, una vez cumplido el plazo, esto es, después del viernes, Espinoza podrá solicitar que se remitan copias a la fiscalía por desacato y para hacer uso de la fuerza a fin de que se cumpla su reincorporación en la fiscalía de la Nación.
El juez reitera que la suspensión y el proceso disciplinario contra Espinoza está suspendido judicialmente y que se ha otorgado dos días a la JNJ para emitir el acto administrativo. Cualquier otro reclamo debe presentarse después de cumplido el plazo.
"En cuanto a su pedido de ejecución forzada, formule su pedido en su oportunidad vencido que sea el plazo concedido en el presente incidente para tal fin", se lee en el documento.
Decisión del juez Juan Torres Tasso sobre el pedido de aclaración de Delia Espinoza.