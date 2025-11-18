JNJ busca frenar regreso de Delia Espinoza a la Fiscalía: presenta demanda competencial contra el Poder Judicial ante el TC

Delia Espinoza se encuentra suspendida por la JNJ hasta que esta institución oficialice su retorno. Foto: Composición/LR

Delia Espinoza se encuentra suspendida por la JNJ hasta que esta institución oficialice su retorno. Foto: Composición/LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de su presidente Gino Ríos, presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial porque supuestamente cometió un "menoscabo de atribuciones" al intervenir en el proceso de suspensión contra la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Este pedido de la JNJ se da 8 días después de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenó suspender todos los procesos disciplinarios contra Espinoza Valenzuela con la finalidad de que retorne a su cargo como titular del Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS BUTTERS: “UN ERROR FUE NO CULMINAR MI ETAPA UNIVERSITARIA” | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el documento compartido por el periodista Diego Casimiro, la JNJ sustenta su pedido en "el uso indebido de sus competencias por parte del Poder Judicial" porque "contraviene el principio de separación de poderes" establecidas en los artículo 154 y 157 de la Constitución Política.

Primero, la JNJ argumenta que el pedido que hizo IDL al Poder Judicial en febrero de este año — a través de una acción de amparo— contra la Comisión Especial de Selección de Miembros de la JNJ para dejar sin efecto la elección de sus integrantes "generaría un impacto absolutamente negativo en el marco de sus competencias asignadas por la Constitución y su Ley Orgánica.

"Si una medida cautelar semejante llegara a aprobarse, la JNJ se vería impedida de continuar tramitando los procesos de selección y ratificación, así como los expedientes disciplinarios, a su cargo", dice la JNJ y señala que, una eventual situación, "los llevaría a la parálisis lo que causaría un perjuicio grave sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia".

En pocas palabras, la JNJ menciona que, si bien el Poder Judicial tiene dentro de sus competencias resolver demandas de amparo contra la institución, "ello implicaría una afectación directa a las funciones constitucionales" y "se produciría un ejercicio irregular de las competencias por parte del Poder Judicial".

Además, agrega, una decisión judicial que ordene desactivar totalmente las funciones de la JNJ "constituiría un claro menoscabo al ejercicio de las funciones".