Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     
Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'     
Los candidatos que debes conocer | La Verdad A Fondo con Pedro Salinas

Política

JNJ busca frenar regreso de Delia Espinoza a la Fiscalía: presenta demanda competencial contra el Poder Judicial ante el TC

La Junta Nacional de Justicia sostiene que el Poder Judicial cometió un "menoscabo de atribuciones" al intervenir en la suspensión de Delia Espinoza. Este pedido se da 8 días después de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenó suspender los procesos disciplinarios contra la fiscal de la Nación suspendida.

Delia Espinoza se encuentra suspendida por la JNJ hasta que esta institución oficialice su retorno. Foto: Composición/LR
Delia Espinoza se encuentra suspendida por la JNJ hasta que esta institución oficialice su retorno. Foto: Composición/LR

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), a través de su presidente Gino Ríos, presentó una demanda competencial contra el Poder Judicial porque supuestamente cometió un "menoscabo de atribuciones" al intervenir en el proceso de suspensión contra la fiscal de la nación suspendida, Delia Espinoza.

Este pedido de la JNJ se da 8 días después de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenó suspender todos los procesos disciplinarios contra Espinoza Valenzuela con la finalidad de que retorne a su cargo como titular del Ministerio Público.

Congreso reemplaza canasta navideña por tarjeta de consumo y planea gasto de hasta S/ 8.5 millones

En el documento compartido por el periodista Diego Casimiro, la JNJ sustenta su pedido en "el uso indebido de sus competencias por parte del Poder Judicial" porque "contraviene el principio de separación de poderes" establecidas en los artículo 154 y 157 de la Constitución Política.

Primero, la JNJ argumenta que el pedido que hizo IDL al Poder Judicial en febrero de este año — a través de una acción de amparo— contra la Comisión Especial de Selección de Miembros de la JNJ para dejar sin efecto la elección de sus integrantes "generaría un impacto absolutamente negativo en el marco de sus competencias asignadas por la Constitución y su Ley Orgánica.

"Si una medida cautelar semejante llegara a aprobarse, la JNJ se vería impedida de continuar tramitando los procesos de selección y ratificación, así como los expedientes disciplinarios, a su cargo", dice la JNJ y señala que, una eventual situación, "los llevaría a la parálisis lo que causaría un perjuicio grave sobre el funcionamiento del Sistema de Justicia".

En pocas palabras, la JNJ menciona que, si bien el Poder Judicial tiene dentro de sus competencias resolver demandas de amparo contra la institución, "ello implicaría una afectación directa a las funciones constitucionales" y "se produciría un ejercicio irregular de las competencias por parte del Poder Judicial".

Además, agrega, una decisión judicial que ordene desactivar totalmente las funciones de la JNJ "constituiría un claro menoscabo al ejercicio de las funciones".

Demanda competencial presentada contra el Poder Judicial por el pedido de IDL para suspender la elección de los miembros de la JNJ

Demanda competencial presentada contra el Poder Judicial por el pedido de IDL para suspender la elección de los miembros de la JNJ

Delia Espinoza rechaza comparación con Patricia Benavides: "No se puede igualar la situación, estaba destituida"

Delia Espinoza rechaza comparación con Patricia Benavides: "No se puede igualar la situación, estaba destituida"

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Delia Espinoza no asiste a citación de JNJ y presenta nuevo escrito ante el Poder Judicial para retomar sus funciones

Delia Espinoza no asiste a citación de JNJ y presenta nuevo escrito ante el Poder Judicial para retomar sus funciones

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Caso Lavamoto: Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Columnista que enfrentó a Patricia Chirinos postulará al Congreso: "He aceptado la invitación de Libertad Popular"

Columnista que enfrentó a Patricia Chirinos postulará al Congreso: "He aceptado la invitación de Libertad Popular"

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Stephany Vega, amiga de José Jerí que incrementó su patrimonio en más US$ 100 mil en menos de cuatro años

Stephany Vega, amiga de José Jerí que incrementó su patrimonio en más US$ 100 mil en menos de cuatro años

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

