Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la JNJ

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justica de Lima admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los nombramientos de sus miembros y realizar nueva selección. Como parte de la decisión, el Poder Judicial ha programado una audiencia única para el próximo 22 de diciembre por la plataforma Meet con participación de todas las partes involucradas.

La demanda fue presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y dos ciudadanas quienes, en febrero de este año, al notar presuntas irregularidades en el proceso de selección de los nuevos miembros, realizaron tachas que no fueron atendidas. En respuesta, presentaron una demanda de amparo y una medida cautelar contra dicho proceso y las resoluciones de nombramiento de los actuales miembros de la JNJ.

En ese sentido, la acción legal está dirigida contra la Comisión Especial de Selección, presidida por el defensor del Pueblo e integrada por la presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la presidencia del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, la decana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el decano de la Universidad Ricardo Palma.

¿Por qué se presentó una demanda de amparo contra el proceso de selección de la JNJ?

Respecto a los fundamentos de la demanda, IDL observó una serie de "vicios e irregularidades" en el proceso seguido por la Comisión Especial presidida por Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo. Esto atentó contra la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y el artículo 155° de la Constitución, que obliga a llevar un procedimiento de selección respetando garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia.

Asimismo, precisan que se ha demostrado que dos integrantes de la JNJ, elegidos por dicho proceso, cuentan con denuncias judiciales.

Falta de transparencia e imparcialidad

La abogada Cruz Silva de IDL precisó detalles sobre las irregularidades en diálogo con este medio. "Desde el inicio no se ha compartido con la sociedad documentación, herramientas y protocolos que pudieron evitar que las bases del concurso tengan deficiencias sobre instrumentos que ayudan a prevenir conflicto de interés o a ver que los méritos académicos son sustentados", declaró.

Asimismo, precisó sobre "la falta de reglas claras de las entrevistas, los criterios para valorar la independencia", lo cual "ha generado desconfianza en el proceso, en la idoneidad de los elegidos, sobre todo cuando muchos postulantes tienen serios cuestionamientos", anotó.

Tal ausencia de transparencia, además se vio reflejada en las tachas presentadas, las cuales no fueron publicadas en la página web del proceso. "Deben publicarse porque eso ayuda a que la ciudadanía pueda ser parte del escrutinio público. Como tachante, no fui notificada con la información de los descargos de postulantes a los que se presentó tachas", explicó.

Inconsistencia en el cuadro de méritos

Por último, según la letrada, la mayor irregularidad se habría dado al final del proceso: publicación del cuadro de méritos.

Durante la noche del último 28 de octubre, la Comisión publicó el cuadro de méritos del proceso y, también, indica quiénes serían los miembros titulares y suplentes.

Del Carpio indica que, ya en este punto, se debe considerar dos pasos: cuadro de méritos y votación para el nombramiento. Este último punto requiere de una sesión en la que la Comisión brinde sus observaciones sobre los candidatos y vote. "Esa sesión no ha sido considerada en el cronograma y tampoco ha sido publicada. ¿Cuándo y cómo se realizó? No se sabe. Si es que lo hicieron fue de forma clandestina", sentencia.