HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre
Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     Retiro de AFP y CTS confirmado para noviembre     
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”
Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     Captura en Pucusana a prófugo “Pequeño J.”     
Política

Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la JNJ

El 22 de diciembre de este 2025 se desarrollará una audiencia única de forma virtual con todas las partes involucradas.

Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la JNJ. Foto: composición LR/JNJ
Poder Judicial admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la JNJ. Foto: composición LR/JNJ

El Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justica de Lima admite demanda de amparo para anular proceso de selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los nombramientos de sus miembros y realizar nueva selección. Como parte de la decisión, el Poder Judicial ha programado una audiencia única para el próximo 22 de diciembre por la plataforma Meet con participación de todas las partes involucradas.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La demanda fue presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y dos ciudadanas quienes, en febrero de este año, al notar presuntas irregularidades en el proceso de selección de los nuevos miembros, realizaron tachas que no fueron atendidas. En respuesta, presentaron una demanda de amparo y una medida cautelar contra dicho proceso y las resoluciones de nombramiento de los actuales miembros de la JNJ.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Congresista de Podemos Perú se inventa una charla para invitar a los influencers Zully, Neutro y Franco Vidal

lr.pe

En ese sentido, la acción legal está dirigida contra la Comisión Especial de Selección, presidida por el defensor del Pueblo e integrada por la presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la presidencia del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República, la decana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el decano de la Universidad Ricardo Palma.

¿Por qué se presentó una demanda de amparo contra el proceso de selección de la JNJ?

Respecto a los fundamentos de la demanda, IDL observó una serie de "vicios e irregularidades" en el proceso seguido por la Comisión Especial presidida por Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo. Esto atentó contra la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y el artículo 155° de la Constitución, que obliga a llevar un procedimiento de selección respetando garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia.

Asimismo, precisan que se ha demostrado que dos integrantes de la JNJ, elegidos por dicho proceso, cuentan con denuncias judiciales.

Falta de transparencia e imparcialidad

La abogada Cruz Silva de IDL precisó detalles sobre las irregularidades en diálogo con este medio. "Desde el inicio no se ha compartido con la sociedad documentación, herramientas y protocolos que pudieron evitar que las bases del concurso tengan deficiencias sobre instrumentos que ayudan a prevenir conflicto de interés o a ver que los méritos académicos son sustentados", declaró.

Asimismo, precisó sobre "la falta de reglas claras de las entrevistas, los criterios para valorar la independencia", lo cual "ha generado desconfianza en el proceso, en la idoneidad de los elegidos, sobre todo cuando muchos postulantes tienen serios cuestionamientos", anotó.

Tal ausencia de transparencia, además se vio reflejada en las tachas presentadas, las cuales no fueron publicadas en la página web del proceso. "Deben publicarse porque eso ayuda a que la ciudadanía pueda ser parte del escrutinio público. Como tachante, no fui notificada con la información de los descargos de postulantes a los que se presentó tachas", explicó.

PUEDES VER: La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

lr.pe

Inconsistencia en el cuadro de méritos

Por último, según la letrada, la mayor irregularidad se habría dado al final del proceso: publicación del cuadro de méritos.

Durante la noche del último 28 de octubre, la Comisión publicó el cuadro de méritos del proceso y, también, indica quiénes serían los miembros titulares y suplentes.

Del Carpio indica que, ya en este punto, se debe considerar dos pasos: cuadro de méritos y votación para el nombramiento. Este último punto requiere de una sesión en la que la Comisión brinde sus observaciones sobre los candidatos y vote. "Esa sesión no ha sido considerada en el cronograma y tampoco ha sido publicada. ¿Cuándo y cómo se realizó? No se sabe. Si es que lo hicieron fue de forma clandestina", sentencia.

Notas relacionadas
Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

LEER MÁS
Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

LEER MÁS
Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

La historia criminal de "Pequeño J", el peruano más buscado en Argentina por triple crimen

LEER MÁS
Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por falta de ingresos en el Perú

Rutas de Lima inicia proceso de disolución y liquidación por falta de ingresos en el Perú

LEER MÁS
Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

LEER MÁS
Óscar Arriola: los cuestionados vínculos y cercanías del nuevo comandante general de la PNP

Óscar Arriola: los cuestionados vínculos y cercanías del nuevo comandante general de la PNP

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

Vladimiro Montesinos y cabecillas terroristas serán trasladados de la Base Naval del Callao al penal Ancón II

LEER MÁS
José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

José Domingo y Rafael Vela evalúan renuncia al Ministerio Público ante persecución y hostigamiento

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Necesitas tu certificado de estudios? Así puedes tramitarlo vía Minedu con estos sencillos pasos

Adiós al Año Escolar 2025: en esta fecha terminarán las clases en todos los colegios del Perú

Peruanos pueden postular a becas en Corea del Sur, Universidad de Yeungnam ofrece 9 tipos de maestrías presenciales

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Nueva Ley de Delitos Informáticos: 5 a 9 años de prisión por proveer chips activados ilegalmente

Tomás Gálvez evalúa eliminar Equipos Especiales en la Fiscalía: "Ha generado politización"

Dina Boluarte deslegitima marcha de Generación Z y los califica como “resentidos” e “influenciados”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota