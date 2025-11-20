Delia Espinoza no presentó un proyecto ley al Congreso para liberar a Pedro Castillo

LO FALSO:

¡Bombaza! Fiscal Delia Espinoza presentará una ley para la libertad y restitución del presidente Pedro Castillo.

LO VERDADERO:

No existe registro de dicha propuesta publicada en la web del Congreso de la República, en la sección proyectos ley.

Delia Espinoza aún no tiene facultades para emitir proyectos ley, solo el Fiscal de la Nación puede realizar estas competencias.

No hay notas de prensa que afirmen con fuentes confiables la existencia del falso proyecto viralizado.

El final del caso por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, está por llegar. El 17 de noviembre se realizó la última presentación del proceso de juicio oral, lo que significa que ahora se prevé la continuación de la fase decisoria, donde se conocerá el fallo de los jueces Iván Guerrero, José Neyra y Norma Carbajal.

En este contexto, se ha viralizado por las redes sociales que supuestamente Delia Espinoza, la fiscal que sigue un proceso judicial por su reposición como máxima autoridad del Ministerio Público contra Tomás Aladino Gálvez, presentó un proyecto ley para que el Estado libere a Pedro Castillo. No obstante, se trata de una narrativa falsa.

Publicaciones desinformativa por la red social de Facebook. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de Facebook, que ha logrado recopilar 36.000 'me gusta', 9.200 comentarios y fue 3.200 veces compartido por diversos usuarios por otras plataformas o sus muros personales.

No existen proyectos ley a nombre de Delia Espinoza desde 2025

Para identificar el supuesto proyecto, realizamos una búsqueda con palabras clave a través de filtros avanzados en la web del Congreso del Perú, en su sección de "proyectos ley". Sin embargo, no encontramos que Delia Espinoza esté registrada en la sección de autores.

En ese sentido, buscamos propuestas enviadas por el Ministerio Público con las palabras clave "Proyecto + Ley + que + autoriza + la + liberación + de + Pedro + Castillo", pero no hubo ningún resultado.

Resultado de búsqueda por filtro avanzado a través del portal del Congreso. Foto: captura de pantalla

Verificador de La República se contactó días atrás con el fiscal José Domingo Pérez para consultar sobre varias desinformaciones en su contra con el mismo tenor de los supuestos proyectos ley. El servidor público nos mencionó que los fiscales provinciales no tienen esa competencia, solo el Fiscal de la Nación lo puede hacer.

En la actualidad, aunque el Poder Judicial ha pedido la reposición de Delia Espinoza al máximo cargo del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia ha interpuesto una demanda al Tribunal Constitucional para detener dicha reincorporación contra Tomás Aladino Gálvez, recordado por ser investigado en el caso de corrupción Cuellos Blancos; por lo que la fiscal Espinoza no goza con la autoridad de emitir este tipo de propuestas al Poder Legislativo.

También buscamos notas de prensa desde el 10 de octubre hasta la actualidad sobre el presunto proyecto ley, pero no encontramos datos viables y verificables, solo páginas que han divulgado el mensaje desinformativo por la red social de Facebook.

Conclusión

No se hay registro de que Delia Espinoza haya enviado un proyecto ley al Congreso del Perú para autorizar la liberación y restitución de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado del 2022. El portal del Poder Legislativo señala que la fiscal no está incluida como autora en algún proyecto y que, además, no hay propuestas de ella o el Ministerio Público sobre la liberación y restitución de Pedro Castillo en 2025. La única autoridad de dicho organismo fiscalizador que puede enviar proyectos ley es Tomás Aladino Gálvez, quien funge de Fiscal de la Nación a pesar de que el Poder Judicial ordenó la reincorporación al cargo a la abogada Espinoza. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

