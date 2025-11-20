HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica
Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     Recién nacido desapareció de hospital de EsSalud en Ica     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 20 de noviembre | LR+ Noticias

Política

Presentan moción de censura contra Waldemar Cerrón por permitir participación de abogado en caso Betssy Chávez

La moción acusa al segundo vicepresidente del Congreso de permitir la participación del abogado Raúl Noblecilla, presuntamente inhabilitado, durante el debate contra Betssy Chávez.

Moción de censura es presentada contra Waldemar Cerrón. Foto: composición LR
Moción de censura es presentada contra Waldemar Cerrón. Foto: composición LR

Una moción de censura fue presentada contra el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas, por presuntas irregularidades en su conducción de la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de noviembre, en la que se debatió la inhabilitación de la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El congresista de la República Waldemar Cerrón Rojas, quien contrario a guardar una postura totalmente imparcial y garantizar el respeto al parlamento en la conducción de la Sesión de la Comisión Permanente, programada formal y válidamente para la fecha (20NOV2025), al no haber cautelado que la defensa técnica de la acusada constitucionalmente Betsy Chávez Chino, contara formalmente con la habilitación vigente", se lee en el documento.

TE RECOMENDAMOS

FERNANDO OLIVERA LLEGA A 'LA VERDAD A FONDO' CON PEDRO SALINAS
Moción de censura contra Waldemar Cerrón.

Moción de censura contra Waldemar Cerrón.

PUEDES VER: Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

lr.pe

Según los que firmaron el documento, Noblecilla no contaba con habilitación vigente del Colegio de Abogados de Lima para ejercer la defensa legal. La moción sostiene que tal información estaba disponible en la plataforma pública del CAL.

Cabe recordar que el Pleno del Congreso rechazó la propuesta de inhabilitación contra Chávez por diez años, con 63 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, y no llegaron a los 68 votos requeridos.

PUEDES VER: Martín Vizcarra: Poder Judicial programa lectura de sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre

lr.pe
Notas relacionadas
Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años

Comisión Permanente del Congreso aprueba otro informe final que recomienda inhabilitación contra Betssy Chávez por 10 años

LEER MÁS
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Betssy Chávez: Congreso debatirá mañana informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado

Betssy Chávez: Congreso debatirá mañana informe final que recomienda su inhabilitación por el intento de golpe de Estado

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

LEER MÁS
Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

Pasan al retiro al jefe del Comando Conjunto y a 11 generales de brigada

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

LEER MÁS
Congreso protagoniza tenso cruce con Raúl Noblecilla por la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez: esto pasó

Congreso protagoniza tenso cruce con Raúl Noblecilla por la inhabilitación de Pedro Castillo y Betssy Chávez: esto pasó

LEER MÁS
Martín Vizcarra: Poder Judicial programa lectura de sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre

Martín Vizcarra: Poder Judicial programa lectura de sentencia el próximo miércoles 26 de noviembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025