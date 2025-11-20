Presentan moción de censura contra Waldemar Cerrón por permitir participación de abogado en caso Betssy Chávez

Una moción de censura fue presentada contra el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón Rojas, por presuntas irregularidades en su conducción de la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 20 de noviembre, en la que se debatió la inhabilitación de la ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez.

"El congresista de la República Waldemar Cerrón Rojas, quien contrario a guardar una postura totalmente imparcial y garantizar el respeto al parlamento en la conducción de la Sesión de la Comisión Permanente, programada formal y válidamente para la fecha (20NOV2025), al no haber cautelado que la defensa técnica de la acusada constitucionalmente Betsy Chávez Chino, contara formalmente con la habilitación vigente", se lee en el documento.

Moción de censura contra Waldemar Cerrón.

Según los que firmaron el documento, Noblecilla no contaba con habilitación vigente del Colegio de Abogados de Lima para ejercer la defensa legal. La moción sostiene que tal información estaba disponible en la plataforma pública del CAL.

Cabe recordar que el Pleno del Congreso rechazó la propuesta de inhabilitación contra Chávez por diez años, con 63 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, y no llegaron a los 68 votos requeridos.