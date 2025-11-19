HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Congreso: SAC aprueba inhabilitar a fiscales Delia Espinoza, Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la inhabilitación por 10 años contra 4 fiscales supremos (Espinoza, Villena, Sánchez, Ávalos) por presunta infracción constitucional y otros delitos. La medida pasará a Comisión Permanente, elevando la tensión entre poderes.

Congreso busca inhabilitar a cuatro fiscales supremos de la función pública. Foto: composición LR
Congreso busca inhabilitar a cuatro fiscales supremos de la función pública. Foto: composición LR

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó, con 9 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones, la denuncia constitucional que propone la inhabilitación por diez años para ejercer cualquier cargo público contra cuatro fiscales supremos: Delia Espinoza Valenzuela, Juan Carlos Villena Campana, Pablo Sánchez Velarde y Zoraida Ávalos Rivera.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida fue aprobada en la subcomisión en el marco de una denuncia que acusa a los magistrados de la Fiscalía de haber incurrido en los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsedad genérica, prevaricato, e infracción constitucional.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA VUELVE A SER NOTICIA POR SUS IRREALES PROMESAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es solo el primer paso. El informe final, que recomienda la sanción de inhabilitación, deberá ser elevado a la Comisión Permanente del Congreso para su evaluación y luego al Pleno para el debate y votación final.

PUEDES VER: Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

lr.pe

Aunque el detalle exacto de las infracciones imputadas variará para cada caso, estas denuncias forman parte de un contexto de tensiones entre el Congreso y el Ministerio Público. Delia Espinoza enfrentó recientemente una denuncia constitucional planteada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien solicitó su inhabilitación por 10 años. En el caso de Zoraida Ávalos, esta se suma a otros procesos previos que ya resultaron en su inhabilitación.

La inclusión de Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez evidencia la amplitud del proceso sancionador que busca remover a algunos de los más altos representantes de la Fiscalía.

Tensiones entre Ministerio Público y Congreso

Esta aprobación se produce en medio de una serie de investigaciones, suspensiones y reinstauraciones de fiscales en los cargos más importantes del Ministerio Público, incluyendo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) (destitución de Inés Tello y Aldo Vásquez). Las decisiones tomadas en el Congreso, sumada esta reciente aprobación de la SAC, reafirmarían los cuestionamientos sobre el uso de la figura de la inhabilitación como herramienta para influir en la independencia del sistema de justicia.

La situación de Delia Espinoza es particularmente compleja, ya que, además de esta denuncia, existe una reciente decisión del Poder Judicial que ordenó su restitución como fiscal de la Nación, una medida que no ha sido acatada por la JNJ.

El futuro de los fiscales supremos y las repercusiones políticas de esta decisión quedan a la espera de la votación final en el Pleno del Congreso.

Notas relacionadas
JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

JNJ presenta demanda competencial ante el TC para frenar reincorporación de Delia Espinoza en la Fiscalía

LEER MÁS
Delia Espinoza: juez vuelve a notificar resolución a favor de su restitución en el cargo de fiscal de la Nación

Delia Espinoza: juez vuelve a notificar resolución a favor de su restitución en el cargo de fiscal de la Nación

LEER MÁS
Fiscales Supremos sí grabaron un video criticando la ley de extinción de dominio, pero no fue en noviembre de 2025

Fiscales Supremos sí grabaron un video criticando la ley de extinción de dominio, pero no fue en noviembre de 2025

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

LEER MÁS
Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

LEER MÁS
La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

LEER MÁS
Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025