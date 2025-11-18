Delia Espinoza no asiste a citación de JNJ y presenta nuevo escrito ante el Poder Judicial para retomar sus funciones

La suspendida fiscal Delia Espinoza consideró que la Junta Nacional de Justicia se encuentra en desacato de la última resolución que emitió por el Poder Judicial, el cual ordena que retome sus funciones como fiscal de la Nación, por lo que decidió no asistir a la diligencia que se programó el lunes 17 de noviembre. En medio de esa incertidumbre, presentó un escrito al Noveno Juzgado Constitucional de Lima para que resuelva su situación ante la posible omisión de la JNJ.

Su defensa, a cargo del abogado Luciano López, detalló que la JNJ se encuentra en desacato tras no responder la última resolución del juez Juan Fidel Torres Tasso, quien ordenó tanto la restitución de Delia Espinoza en el cargo como la suspensión de la resolución mediante la cual la Junta dispuso separarla del Ministerio Público por un plazo de seis meses.

La JNJ citó a Delia Espinoza en el marco del proceso disciplinario que afronta por supuestamente obstaculizar el retorno de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Sin embargo, el abogado López adelantó que Espinoza no asistirá a ninguna diligencia, debido a que el proceso disciplinario en su contra se encuentra suspendido por la reciente resolución del juez.

“No, no se presentó, lo que ocurre es que, para nosotros, la Junta Nacional de Justicia está en desacato (…) Como es de público conocimiento, el juez dictó una orden cautelar y una resolución complementaria en la que se establece claramente que el procedimiento disciplinario está suspendido”, dijo López a La República.,

“La Junta sigue programando diligencias y ni siquiera ha emitido una resolución en el nuevo procedimiento respondiendo a lo señalado por el juez. Por eso no vamos a acudir a ninguna diligencia”, añadió.

Delia Espinoza presenta escrito ante omisión de la JNJ

Luciano López también mencionó que, el último viernes 14 de diciembre, la defensa de Espinoza presentó un escrito al juez Torres, con la finalidad de que se pronuncie por la omisión de la JNJ.

“El día viernes se presentó un escrito señalando que el plazo ya había transcurrido y que la Junta se encuentra en desacato. Por eso menciono que ahora estamos esperando únicamente el pronunciamiento del juez. Como corresponde, hemos recurrido al juez para ponerlo en conocimiento, y nada más: el plazo venció y el juez tendría que pronunciarse nuevamente”, indicó a este medio.

Mientras la defensa de Delia Espinoza espera que el Poder Judicial se vuelva a pronunciar, fuentes allegadas a la Fiscalía de la Nación, indicaron que el fiscal interino, Tomás Gálvez, sigue a la espera de un pronunciamiento de la JNJ, en medio de este nuevo escrito de Espinoza

En tanto, si desde el Noveno Juzgado Constitucional se precisara en una nueva resolución que la suspensión ha caducado automáticamente, ya no sería necesaria la intervención de la Junta, y el fiscal interino podría emitir directamente la resolución correspondiente.