HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Delia Espinoza no asiste a citación de JNJ y presenta nuevo escrito ante el Poder Judicial para retomar sus funciones

La resolución que emitió el Noveno Juzgado Constitucional que lidera el juez Juan Fidel Torres Tasso aún no puede cumplirse hasta que se aclare en su totalidad.

Delia Espinoza rechazó que su caso se compare al de Patricia Benavides. Foto: Ministerio Público.
Delia Espinoza rechazó que su caso se compare al de Patricia Benavides. Foto: Ministerio Público.

La suspendida fiscal Delia Espinoza consideró que la Junta Nacional de Justicia se encuentra en desacato de la última resolución que emitió por el Poder Judicial, el cual ordena que retome sus funciones como fiscal de la Nación, por lo que decidió no asistir a la diligencia que se programó el lunes 17 de noviembre. En medio de esa incertidumbre, presentó un escrito al Noveno Juzgado Constitucional de Lima para que resuelva su situación ante la posible omisión de la JNJ.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Su defensa, a cargo del abogado Luciano López, detalló que la JNJ se encuentra en desacato tras no responder la última resolución del juez Juan Fidel Torres Tasso, quien ordenó tanto la restitución de Delia Espinoza en el cargo como la suspensión de la resolución mediante la cual la Junta dispuso separarla del Ministerio Público por un plazo de seis meses.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA PALACIOS VS. DIRIGENTE MINERO Y HABLA MIEMBRO DEL TC | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La JNJ citó a Delia Espinoza en el marco del proceso disciplinario que afronta por supuestamente obstaculizar el retorno de Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Sin embargo, el abogado López adelantó que Espinoza no asistirá a ninguna diligencia, debido a que el proceso disciplinario en su contra se encuentra suspendido por la reciente resolución del juez.

PUEDES VER: Delia Espinoza rechaza comparación con Patricia Benavides: "No se puede igualar la situación, estaba destituida"

lr.pe

“No, no se presentó, lo que ocurre es que, para nosotros, la Junta Nacional de Justicia está en desacato (…) Como es de público conocimiento, el juez dictó una orden cautelar y una resolución complementaria en la que se establece claramente que el procedimiento disciplinario está suspendido”, dijo López a La República.,

“La Junta sigue programando diligencias y ni siquiera ha emitido una resolución en el nuevo procedimiento respondiendo a lo señalado por el juez. Por eso no vamos a acudir a ninguna diligencia”, añadió.

PUEDES VER: Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

lr.pe

Delia Espinoza presenta escrito ante omisión de la JNJ

Luciano López también mencionó que, el último viernes 14 de diciembre, la defensa de Espinoza presentó un escrito al juez Torres, con la finalidad de que se pronuncie por la omisión de la JNJ.

“El día viernes se presentó un escrito señalando que el plazo ya había transcurrido y que la Junta se encuentra en desacato. Por eso menciono que ahora estamos esperando únicamente el pronunciamiento del juez. Como corresponde, hemos recurrido al juez para ponerlo en conocimiento, y nada más: el plazo venció y el juez tendría que pronunciarse nuevamente”, indicó a este medio.

PUEDES VER: JNJ citó a Delia Espinoza a declarar por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

lr.pe

Mientras la defensa de Delia Espinoza espera que el Poder Judicial se vuelva a pronunciar, fuentes allegadas a la Fiscalía de la Nación, indicaron que el fiscal interino, Tomás Gálvez, sigue a la espera de un pronunciamiento de la JNJ, en medio de este nuevo escrito de Espinoza

En tanto, si desde el Noveno Juzgado Constitucional se precisara en una nueva resolución que la suspensión ha caducado automáticamente, ya no sería necesaria la intervención de la Junta, y el fiscal interino podría emitir directamente la resolución correspondiente.

Notas relacionadas
Delia Espinoza rechaza comparación con Patricia Benavides: "No se puede igualar la situación, estaba destituida"

Delia Espinoza rechaza comparación con Patricia Benavides: "No se puede igualar la situación, estaba destituida"

LEER MÁS
Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

LEER MÁS
JNJ citó a Delia Espinoza a declarar hoy por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

JNJ citó a Delia Espinoza a declarar hoy por presunta obstaculización del retorno de Patricia Benavides

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

LEER MÁS
Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

Juegos Bolivarianos 2025 son otro fracaso en Ayacucho por responsabilidad de Oscorima

LEER MÁS
Luz Pacheco quita responsabilidad al Tribunal Constitucional por asilo de Betssy Chávez

Luz Pacheco quita responsabilidad al Tribunal Constitucional por asilo de Betssy Chávez

LEER MÁS
7 partidos políticos que postularán en 2026 están vinculados a infracciones por neutralidad electoral

7 partidos políticos que postularán en 2026 están vinculados a infracciones por neutralidad electoral

LEER MÁS
JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

LEER MÁS
Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

Fiscalía investiga nueva red de "pitufeo" en campaña de Keiko Fujimori

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025