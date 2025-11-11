Regreso de Delia Espinoza se enreda y su futuro está en manos de JNJ

La situación de Delia Espinoza sigue siendo incierta. Por un lado, su defensa presentó un escrito de aclaración ante el Noveno Juzgado Constitucional, y por el otro, Espinoza le solicitó a Tomás Gálvez entregar el cargo de fiscal de la Nación interino.

Al respecto, la Junta Nacional de Justicia hasta ahora no muestra disposición a reponerla de inmediato en el cargo y podría buscar dilatar el cumplimiento de la resolución judicial.

El último lunes 10 de noviembre, el Noveno Juzgado Constitucional ordenó la suspensión de la Resolución N.° 143-2025 que emitió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con el propósito de suspender a Delia Espinoza por un plazo de seis meses.

Ahora, es previsible que la JNJ argumente que, si existe una solicitud de aclaración, la resolución del juez es confusa y, por tanto, no puede cumplirse hasta que esta sea precisada.

Luciano López, abogado de Espinoza, dijo que el motivo de la aclaración responde a que la reciente resolución del juzgado declara la suspensión de la decisión de la JNJ, pero luego dispone que, en el plazo de dos días, se le reponga en el cargo de fiscal de la Nación.

“El problema es que la Junta Nacional de Justicia no tiene competencias para designar al fiscal de la Nación; eso siempre se ha dicho, y el propio juez también lo ha señalado. Por eso, al haberse producido ese error, le hemos solicitado que lo precise. Ese es el escrito que hemos presentado el día de hoy”, dijo el letrado a este medio, quien destacó que la precisión que solicita no altera el mandato del juez, por lo que es necesaria una respuesta a fin de no tener problemas en la ejecución.

Decisión en el limbo

La orden judicial que dispone que Tomás Gálvez deje el cargo de manera inmediata equivale, en la práctica, a lo que en su momento la propia JNJ le exigió a Delia Espinoza en la incorporación de Patricia Benavides. Sin embargo, esto no puede realizarse directamente, ya que se deben seguir los procedimientos establecidos por las propias normas de la entidad.

Según el procedimiento regular, la JNJ debe emitir una resolución dejando sin efecto la suspensión de la doctora Espinoza y notificar tanto a la Junta de Fiscales Supremos como al fiscal de la Nación interino.

De esta manera, Gálvez deberá emitir una resolución dando por concluido su cargo de interino y entregar el despacho a Delia Espinoza.

En tanto, si desde el Noveno Juzgado Constitucional se precisara en una nueva resolución que la suspensión ha caducado automáticamente, ya no sería necesaria la intervención de la Junta, y el fiscal interino podría emitir directamente la resolución correspondiente.

Trascendió que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, espera que, según lo resuelto por el juez, la JNJ disponga el retorno de Delia Espinoza al Ministerio Público para dar por concluida sus funciones en el cargo y realizar la transferencia. Fuentes allegadas indicaron que él no puede tomar una decisión hasta que la Junta se pronuncie.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, informó que aún no se define la permanencia o no de los Equipos Especiales del Ministerio Público. Según dijo a diversos medios, el tema se evaluará en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos a desarrollarse el próximo 19 o 20 de este mes.

Futuro incierto

En medio del posible regreso de Delia Espinoza como fiscal de la Nación la Junta de Fiscales Supremos se reunió para evaluar la continuidad de los equipos especiales. Para ello, solicitó informes técnicos sobre el funcionamiento, presupuesto y recursos humanos de dichos equipos.