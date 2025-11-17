HOYSuscripcion LR Focus

Política

Delia Espinoza rechaza comparación con Patricia Benavides: "No se puede igualar la situación, estaba destituida"

Delia Espinoza acudió a la Fiscalía tras denunciar el desacato de la Junta Nacional de Justicia por no reponerla en su cargo. La fiscal suprema rechazó comparaciones con Patricia Benavides.

Delia Espinoza descartó que su situación sea similar a la de Patricia Benavides en junio de este año. Foto: Composición/LR
Delia Espinoza descartó que su situación sea similar a la de Patricia Benavides en junio de este año. Foto: Composición/LR

Delia Espinoza acudió esta mañana a la sede de la Fiscalía a realizar actos administrativos y denunciar el desacato de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al no reponerla en el cargo. En ese contexto, a su salida de las instalaciones del Ministerio Público y del Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Suprema, Espinoza se pronunció y rechazó que su situación sea comparada con la de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien intentó regresar al cargo en junio de este año.

En ese sentido, la fiscal suprema recordó que Benavides Vargas estuvo destituida del cargo y que ella —Delia — suspendida provisionalmente. Las declaraciones se dieron luego de que Espinoza fue consultada por las acciones que habría tomado Tomás Gálvez el viernes pasado al enviar a los trabajadores de la Fiscalía a realizar trabajo remoto.

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Corte Suprema evaluará hoy si ratifica condena de 8 años contra Daniel Salaverry

"Esa es su impresión, tal vez. Un temor basado en la experiencia del 16 de junio por una fiscal que estaba formalmente destituida. Pero yo pido públicamente por favor que no se siga confundiendo a la población: yo no estoy destituida, a mí se me suspendió provisionalmente de manera injusta, inconstitucional", expresó.

De igual manera, Espinoza afirmó que "no se puede igualar la situación de la señora (Patricia) Benavides con mi situación, porque la señora estaba —incluso lo hemos demostrado al 16 de junio — legalmente, constitucionalmente destituida" y marcó, de esa manera, distancia de su colega.

"Yo estoy tranquila, porque sé que el derecho está de mi lado, voy con tranquilidad respetando los procedimientos", dijo, al indicar que ingreso a la Fiscalía a actualizar su declaración jurada de intereses luego de haberse registrado a la entrada de las instalaciones.

PUEDES VER: Revelan correos entre Julio Demartini y Leslie Shica con coordinaciones a favor de Dina Boluarte

Delia Espinoza acudió al Ministerio Público y denuncia desacato de la JNJ

Durante la mañana, Delia Espinoza acudió en la Fiscalía y acusó a la JNJ de desobedecer al Poder Judicial al no restituirla en su cargo. Asimismo, negó haberse encontrado con el fiscal interino, Tomás Gálvez, durante su visita a la Fiscalía, tras haberse registrado al ingresar al edificio.

"El día viernes ya se ha cumplido el plazo que el señor juez constitucional le ha brindado a la Junta Nacional de Justicia y, desde el día de hoy, ya está en claro desacato y desobediencia y resistencia a la autoridad", aseguró.

Al salir del Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Espinoza afirmó que su visita a la sede fue "específicamente para realizar coordinaciones para asumir el cargo".

"Hemos verificado con mi defensa que no hay un escrito o una comunicación por parte de la JNJ (…) El señor juez nos ha atendido y ha dicho que va a resolver. Mi pedido es que sea en el día. A él le corresponde tomar una decisión definitiva, respecto a la evidente y manifiesta desobediencia y resistencia a la autoridad por parte de la JNJ", acotó.

