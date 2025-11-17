Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Luego de que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la calificara de “proterrorista”, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció que, de no rectificarse, presentará una querella formal en contra del legislador fujimorista. Durante su gestión en el Ministerio Público, Espinoza afirmó que los ataques de Rospigliosi constituyen una difamación y que tomará las acciones legales correspondientes para defenderse.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Es público que el señor me ha difamado y ha afectado mi honorabilidad. Se le ha pedido, vía carta notarial, que se rectifique, pero insiste en llamarme ‘filoterruca’ o aliada del terrorismo. Esperamos que se rectifique públicamente y retire las palabras ofensivas dirigidas a una dama. Pero si no lo hace, tendremos que presentar formalmente una querella”, declaró.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS VS. DIRIGENTE MINERO Y HABLA MIEMBRO DEL TC | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La carta notarial enviada por Espinoza fue recibida por Rospigliosi. En lugar de rectificarse, el congresista de Fuerza Popular continuó criticando a la fiscal y la acusó de ser “gatillo fácil” al momento de presentar sus acusaciones: “(Delia Espinoza) no descansa persiguiendo a quienes la critican. Usó el enorme poder que tenía de forma política y prevaricadora. Y ahora pretende regresar para seguir haciendo lo mismo”, escribió el titular del Parlamento en su cuenta de X (antes Twitter).

En declaraciones a Canal N, Rospigliosi reiteró su posición en contra de Espinoza. Además, señaló que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) actúa correctamente al no acatar la medida cautelar dispuesta por el Poder Judicial que busca que la suspendida fiscal de la Nación retome la titularidad del Ministerio Público, pese a que el PJ ya ha emitido una nueva resolución solicitando a la JNJ que notifique el regreso de Espinoza lo antes posible.

Delia Espinoza rechaza comparación con Patricia Benavides

Durante la mencionada visita a la Fiscalía, Espinoza rechazó que su caso sea equiparado con el de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, quien en junio intentó retomar funciones tras su remoción. La suspendida fiscal remarcó que su situación no es comparable a la de Benavides, ya que esta última fue destituida formalmente, mientras que ella solo enfrenta una suspensión temporal.

Su pronunciamiento se dio luego de ser consultada sobre la decisión de Tomás Gálvez de disponer trabajo remoto para el personal de la Fiscalía el pasado viernes, medida que, según dijo, respondió a temores derivados de un contexto distinto.

Espinoza insistió en que no se debe confundir a la ciudadanía: su suspensión es provisional y, en su opinión, injusta y contraria a la Constitución, mientras que Benavides fue separada definitivamente conforme a la ley. “Estoy en paz porque confío en que el derecho me ampara”, afirmó. Además, detalló que su visita a la Fiscalía incluyó la actualización de su declaración jurada de intereses, tras registrarse en el acceso a la institución.