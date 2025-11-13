HOYSuscripcion LR Focus

Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

Desde el Ministerio Público confirman que mientras Delia Espinoza no cuente con una resolución de la JNJ no puede ingresar a tomar el cargo de fiscal de la Nación titular.


Delia Espinoza pudo ser detenida si asistía al Ministerio Público | Foto: Composición/LR
Delia Espinoza pudo ser detenida si asistía al Ministerio Público | Foto: Composición/LR

Delia Espinoza anunció que este jueves 13 de noviembre tomaría posesión en el cargo de fiscal de la Nación, luego de que el Noveno Juzgado Constitucional, a cargo del juez Juan Torres Tasso, ordenará a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspender el proceso disciplinario por el que fue cesada por seis meses.

No obstante, Delia Espinoza habría sido detenida en caso de ingresar a la sede de la Fiscalía sin tener una resolución que la respalde. Así lo confirmó el hasta ahora fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, a La República.

Según Gálvez, Espinoza no podía ingresar a la sede sin una resolución de la JNJ que confirme su retorno al cargo de fiscal de la Nación, por lo que su ingreso configuraría una usurpación de funciones contra la administración pública.

"Si ella ingresaba de forma abrupta al Ministerio Público para supuestamente retomar el cargo, habría sido detenida por encontrarse en flagrancia del delito de usurpación de funciones. Se tiene que seguir el proceso; para ello se espera la resolución de la JNJ, según lo ha confirmado el Poder Judicial. Nadie puede ingresar por la fuerza", señaló Gálvez.

Gálvez también confirmó que dispuso que los trabajadores del noveno piso del Ministerio Público laboren de manera remota, según dijo, para evitar disturbios ante la posible llegada de Espinoza.

En medio de la crisis, fuentes cercanas a la fiscal Delia Espinoza confirmaron a este diario que la magistrada no se presentó en el edificio del Ministerio Público “por respeto a la institución y a los fiscales”. Sin embargo, al parecer Espinoza sabía que podría ser detenida, por lo que evitó asistir.

Sobre el tema, el abogado Benji Espinoza confirmó que sí podía ser detenida, aunque también existía la posibilidad de que Tomás Gálvez fuera detenido por el presunto delito de abuso de autoridad.

"Sí, podría haber sido detenida por usurpación de funciones, pero también resultaría responsable el fiscal de la Nación interino porque se configuraría un posible abuso de autoridad", indicó Espinoza.

Horas antes, se difundió un audio atribuido a la fiscal Delia Espinoza en el que cuestiona la decisión del juez Juan Torres Tasso. Según precisa, con la resolución emitida por su despacho “se está poniendo en manos de la Junta Nacional de Justicia”.

“El juez está claudicando de su propia autoridad. Se está poniendo en manos de la Junta Nacional de Justicia, a pesar de que sabe y le consta que desde hace más de un mes la Junta Nacional de Justicia no quiere reponerme, no quiere cumplir con la medida cautelar. El juez no está actuando conforme a sus atribuciones constitucionales", expresó Espinoza.

Delia Espinoza en manos de la JNJ

Por ahora, la situación de Delia Espinoza sigue siendo incierta. Por un lado, el abogado Luciano López señaló que está a la espera de que el Noveno Juzgado Constitucional resuelva la aclaración que presentó para que retorne a la Fiscalía sin necesidad de una autorización de la JNJ.

El plazo otorgado por el Poder Judicial ya venció, desde que se hizo pública la decisión judicial. y su incumplimiento podría derivar en otras medidas. Aunque, la Junta Nacional de Justicia dice que no fue notificada oportunamente y que el plazo para cumplir la resolución del juez vence recién la próxima semana. Hasta entonces, la Fiscalía se mantiene entre dos órdenes que se cruzan: una autoridad judicial que ordena la reposición frente a la JNJ que aún no la hace efectiva. 

En tanto, en su entorno de Espinoza afirma que este viernes intentará ingresar a la Fiscalía “Nos indicaron hasta hace poco que en el piso 9 han puesto nuevo personal de seguridad, usualmente son solo 2 y el ascensor y escaleras del piso 9 están cerrados. Nadie puede pasar por indicación del doctor Gálvez", declararon desde su equipo de prensa para La República.

