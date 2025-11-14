HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre

Marcha del 14 de noviembre contra el Congreso: Generación Z detalla sus demandas y quiénes participarán del paro

La convocatoria al paro nacional del 14 de noviembre reúne a colectivos juveniles de la Generación Z que exigen acciones frente a la inseguridad, rechazan la continuidad del Congreso y gobierno de José Jerí. 

Marcha Nacional del 14N. Foto: Sebastián Blanco Salazar.
Marcha Nacional del 14N. Foto: Sebastián Blanco Salazar.

La convocatoria nacional del 14 de noviembre reúne a colectivos juveniles de la Generación Z que apuntan directamente al Congreso y al Gobierno por la crisis de inseguridad, la impunidad ante la represión y la corrupción. En Lima, la concentración será a las 5:30 p. m. en la Plaza Dos de Mayo. Arequipa y Lambayeque ya confirmaron participación, mientras que otras regiones aún declinan o permanecen en duda.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANT), precisó que su organización sí marchará. “Nosotros no apoyaremos al paro como tal. Sin embargo, sí marcharemos, junto a los jóvenes, hacia el Congreso en respaldo al pedido de seguridad para nuestros compañeros”, explicó Campos.

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Ayer, Fernando Rospigliosi, en un video grabado junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), afirmó que habrá represión. “Se están preparando todos los dispositivos para las marchas … La policía tiene que reprimir a los manifestantes violentos”, dijo el presidente del Parlamento. Las juventudes interpretaron ese mensaje como una amenaza y como una muestra más del carácter autoritario que perciben en las actuales autoridades. Sus demandas exigen el fin de la represión policial, la derogación de las llamadas “leyes pro-crimen”, que según ellos favorecen a redes criminales, y una renovación real de la política.

Marcha de la Generación Z EN VIVO este 14 de noviembre: paro nacional, puntos de concentración en Lima y últimas noticias

Ageo L. Ramírez, vocero de la Generación Z, sostuvo a La República que las normas aprobadas por el Parlamento han agravado la criminalidad en el país. “Marchamos para exigir la derogatoria de esas leyes, este Congreso corrupto las ha aprobado para blindarse a ellos mismos, haciendo que el Perú sea tierra fértil para la extorsión y sicariato", señaló.

"También marchamos contra el pacto mafioso que ha copado las entidades, estamos en un estado secuestrado (...) por eso decimos que se vayan todos. Queremos censura de la Mesa Directiva y reestructuración de la Policía Nacional del Perú y marchamos para que haya justicia que desde 2020 no se ha resuelto y el estado responde con violencia y represión. Hoy se cumplen 5 años del asesinato de Inti y Bryam. La impunidad sigue. No existe justicia social ni transparente, nadie debe morir por protestar”, agregó.

Los jóvenes remarcan que esta movilización no es únicamente generacional, sino un grito ante un Estado que asesina, reprime y se resiste a rendir cuentas. Recuerdan el caso de Eduardo Ruiz Sanz, ‘Trvko’, joven rapero asesinado por un agente de la PNP durante la marcha del 15 de octubre.

Pese a ello, Rospigliosi lo calificó como “terruco”, incluso cuando la familia insistió en que no existía vínculo alguno con organización alguna de ese tipo. “Mi hijo no es ningún terruco… se llamaba Trvko, era un joven que salió a protestar”, dijo su padre ante los medios.

PNP rodea campus de San Marcos y detiene a estudiante horas antes de la Marcha Nacional del 14N

Ramírez detalló además que el ataque policial ocurrió en un momento en el que los manifestantes ya se replegaban. “Justo en ese momento del asesinato ya nos estábamos retirando, ya todos habían manifestado el repliegue y es ahí cuando la PNP hace una especie de caza contra los manifestantes. En el caso de Trvko fue en Plaza Francia, él no era brigadista ni escudero,, estaba en un bloque artístico, no tenía ningún objetivo de estar al frente, eso nos indigna. No es un rapero ‘callejero’ como le han dicho, tenía sus creaciones. Mataron a un artista, no un delincuente”, declaró.

El vocero cuestionó además el mensaje difundido por Rospigliosi. “Rospigliosi quiere justificar una fuerte represión policial contra manifestantes (...) Literalmente ya no está la libertad de expresión, nos terruquean o nos amenazan. Ese video es una amenaza, nos dicen ‘si marchan se irá la PNP contra ustedes’. No hay pruebas de que nosotros como estudiantes o trabajadores hacemos eso, lo usan como excusa para deslegitimar la marcha”, agregó el joven de la Generación Z.

