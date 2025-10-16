Mauricio Ruiz, conocido artísticamente como 'Trvko', tenía 32 años y una vida marcada por la música, la familia y la esperanza de un futuro distinto. La noche del 15 de octubre, su nombre se sumó a la lista de víctimas de la violencia en el Perú. Según la necropsia, el joven fue asesinado de un disparo en el tórax durante la marcha realizada en el Centro de Lima, una manifestación que reunió a gremios de transportistas, colectivos universitarios y agrupaciones juveniles como la Generación Z, en protesta por el incremento de la inseguridad y las extorsiones en la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el proyectil habría sido disparado por un policía vestido de civil, hecho que ha generado indignación entre familiares, amigos y la comunidad artística. El Ministerio Público informó a través de un comunicado que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Un artista de barrio con sueños grandes

Mauricio Ruiz creció en San Martín de Porres, uno de los distritos más populares de Lima Norte. En sus redes sociales, se mostraba orgulloso de sus raíces y del movimiento urbano que lo vio crecer. 'Trvko' no solo rapeaba, también escribía sus letras, producía sus pistas y organizaba pequeños eventos en su comunidad. Su objetivo, como él mismo contaba en entrevistas y publicaciones, era dar voz a los jóvenes de los barrios que nadie miraba.

Más allá del escenario y los micrófonos, Mauricio tenía otro motor en su vida: su hijo de 10 años. En sus redes, el pequeño aparecía constantemente. En videos, ambos compartían momentos cotidianos, desde ensayos hasta batallas de freestyle en parques de San Martín de Porres, que mostraban la relación cercana y afectuosa que tenían.

Sus amigos recuerdan que, incluso cuando los recursos eran escasos, Mauricio hacía lo posible por que su hijo tuviera lo mejor. Lo llevaba a los eventos de rap, le enseñaba sobre música y lo animaba a expresarse. Ese amor paternal era parte de la identidad del artista y uno de los motivos por los que su pérdida ha causado tanto dolor en su entorno.

El día de la tragedia

La tarde del 15 de octubre, 'Trvko' se unió a la marcha que se dirigía al Centro de Lima, junto a cientos de manifestantes que exigían acciones concretas del Gobierno frente a la ola de violencia y extorsiones. El ambiente, según los asistentes, era tenso pero pacífico hasta que, cerca de la Plaza Francia, se desató el caos.

Roberto, amigo cercano de Mauricio, relató lo sucedido a La República: “Estuvimos saliendo de una manifestación. El policía que disparó nos vio y levantó el arma. No pidió documentos ni nada. Solo disparó a matar”.

Según testigos, el disparo fue directo al tórax. Los amigos del artista intentaron auxiliarlo de inmediato, pero el impacto fue fatal. 'Trvko' fue trasladado al Hospital Loayza, donde ingresó sin signos vitales. A las 3:00 a.m. el paciente fue retirado del nosocomio con presencia de la Fiscalía y Medicina Legal, según confirmó José Roncal Narváez, director general de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Salud (Minsa).

“Tenemos la información de este paciente que ha ingresado sin signos vitales. Mayor información la proporcionará Medicina Legal, ya que se actuó conforme al protocolo”, explicó el funcionario.

Testimonios que claman justicia

El entorno más cercano del rapero exige que el caso no quede impune. Su amigo Roberto afirmó tener fotografías del presunto agresor, un agente vestido de civil que habría actuado fuera del protocolo policial. “Era una persona normal, común y corriente. Nos dedicábamos a lo nuestro sin hacerle daño a nadie”, agregó.

Familiares de Mauricio también pidieron que el Ministerio del Interior y la Fiscalía aceleren las investigaciones. “No se puede quedar así, no puede pasar por alto. Han querido cerrar el caso, pero vamos a luchar hasta el final”, manifestaron.

Hasta el momento, no se ha identificado ni detenido al responsable del disparo, aunque un video grabado por manifestantes del momento exacto del incidente podría resultar clave para determinar la responsabilidad del presunto agente involucrado.

Un vacío en la escena del rap limeño

La noticia de su muerte generó una ola de tristeza en la comunidad del Hip Hop limeño. Diversos colectivos artísticos y raperos compartieron mensajes en sus redes, recordando su talento, humildad y compromiso con los jóvenes del barrio.

El Ministerio de Salud informó que dos personas más permanecen en estado crítico tras los enfrentamientos ocurridos durante la marcha. Mientras tanto, la familia de 'Trvko' prepara una despedida íntima en San Martín de Porres, el mismo lugar donde comenzó a rimar sobre esperanza, resistencia y amor.

Su voz, ahora apagada, sigue resonando en los parlantes de quienes lo conocieron. Una voz que, como su lucha, ya no puede ser silenciada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.