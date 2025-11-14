HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
EN VIVO

Órdenes y desacatos: la crisis de poder en la Fiscalía | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO este 14 de noviembre: paro nacional, puntos de concentración en Lima y últimas noticias

El paro del 14 de noviembre, impulsado por la Generación Z, tendrá lugar en distintas regiones del país. Diversos colectivos ya organizan su salida a las calles con el fin de que sus reclamos lleguen con fuerza a las autoridades. La convocatoria en Lima es las 5:30 pm en Plaza Dos de Mayo.

Marcha de la Generación Z EN VIVO. Foto: Sebastián Blanco Salazar.
Marcha de la Generación Z EN VIVO. Foto: Sebastián Blanco Salazar.

La Generación Z, de este 14 de noviembre reunirá a jóvenes y a diversos gremios que anunciaron su participación en el paro nacional. La movilización se desarrollará de manera simultánea en varias regiones del país, con el objetivo de visibilizar su descontento y reforzar una agenda común de reclamos dirigida a las autoridades del Perú.

Marcha de la Generación Z EN VIVO: detalles del paro 14 de noviembre

12:54
14/11/2025

Lambayeque se suma al paro nacional

Erwin Salazar Vásquez, dirigente del Frente Unitario Regional (FUR) de Lambayeque, aseguró que su colectivo se unirá a la movilización convocada para este viernes 14 de noviembre. En Chiclayo, el punto de encuentro será el parque Obrero a partir de las 4 p. m.

12:41
14/11/2025

Puno participará del paro nacional: se concentrarán en Plaza de Armas de Juliaca

Luis Ángel Condori Yapu, presidente del Consejo Provincial de la Juventud de San Román, anunció que numerosos ciudadanos de Puno saldrán a protestar este 14 de noviembre. Precisó que la concentración se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Juliaca desde las 3:00 p. m.

12:37
14/11/2025

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANT), precisó que su organización sí marchará

“Nosotros no apoyaremos al paro como tal. Sin embargo, sí marcharemos, junto a los jóvenes, hacia el Congreso en respaldo al pedido de seguridad para nuestros compañeros”, explicó Campos.

12:36
14/11/2025

Generación Z señala que crisis de seguridad no ha bajado durante Gobierno de José Jerí

Integrantes del colectivo Generación Z comentaron a este medio que, a su juicio, la inseguridad ciudadana no ha mejorado desde que José Jerí llegó a la Presidencia. Sostienen su preocupación en cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), que —aseguran— no muestran una disminución en el número de víctimas relacionadas con hechos delictivos.

12:36
14/11/2025

Paro del 14 de noviembre: ¿Qué regiones se suman a la protesta ciudadana?

Estas son las regiones que ya confirmaron su participación en las protestas:

Puno

Lambayeque

Arequipa

En contraste, las siguientes zonas han señalado que no se unirán a la movilización:

Trujillo

Iquitos

En tanto, Piura evalúa aún la posibilidad de sumarse a la jornada de protesta.

Únete a nuestro canal de política y economía

En Lima, la concentración principal está prevista para las 5:30 p. m. en la Plaza Dos de Mayo, punto desde el cual los asistentes iniciarán el recorrido hacia zonas cercanas al Congreso. Los participantes buscan expresar su posición frente a las decisiones del Congreso y del Gobierno del presidente José Jerí, en una jornada que se seguirá EN VIVO por su impacto ciudadano y político.

TE RECOMENDAMOS

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
Paro nacional 14 de noviembre EN VIVO: quiénes son la Generación Z, rutas y puntos de concentración

Paro nacional 14 de noviembre EN VIVO: quiénes son la Generación Z, rutas y puntos de concentración

LEER MÁS
Paro nacional del Sutep hoy, 13 de noviembre: docentes acatan huelga y Minedu aclara situación de clases

Paro nacional del Sutep hoy, 13 de noviembre: docentes acatan huelga y Minedu aclara situación de clases

LEER MÁS
¿Habrá marcha este 14 de noviembre? Esto informó la Generación Z sobre el paro nacional

¿Habrá marcha este 14 de noviembre? Esto informó la Generación Z sobre el paro nacional

LEER MÁS
¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

Delia Espinoza iba a ser detenida si ingresaba al Ministerio Público

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

LEER MÁS
Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

LEER MÁS
Paro nacional 14 de noviembre: quiénes son la Generación Z, rutas y puntos de concentración

Paro nacional 14 de noviembre: quiénes son la Generación Z, rutas y puntos de concentración

LEER MÁS
Christian Cueva postularía como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

Christian Cueva postularía como diputado en las Elecciones 2026 con el partido de Fiorella Molinelli

LEER MÁS
Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

Pedro Castillo puede postular al Senado hasta no tener una condena en su contra o estar inhabilitado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025