La Generación Z, de este 14 de noviembre reunirá a jóvenes y a diversos gremios que anunciaron su participación en el paro nacional. La movilización se desarrollará de manera simultánea en varias regiones del país, con el objetivo de visibilizar su descontento y reforzar una agenda común de reclamos dirigida a las autoridades del Perú.

Marcha de la Generación Z EN VIVO: detalles del paro 14 de noviembre 12:54 Lambayeque se suma al paro nacional Erwin Salazar Vásquez, dirigente del Frente Unitario Regional (FUR) de Lambayeque, aseguró que su colectivo se unirá a la movilización convocada para este viernes 14 de noviembre. En Chiclayo, el punto de encuentro será el parque Obrero a partir de las 4 p. m. 12:41 Puno participará del paro nacional: se concentrarán en Plaza de Armas de Juliaca Luis Ángel Condori Yapu, presidente del Consejo Provincial de la Juventud de San Román, anunció que numerosos ciudadanos de Puno saldrán a protestar este 14 de noviembre. Precisó que la concentración se llevará a cabo en la Plaza de Armas de Juliaca desde las 3:00 p. m. 12:37 Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (ANT), precisó que su organización sí marchará “Nosotros no apoyaremos al paro como tal. Sin embargo, sí marcharemos, junto a los jóvenes, hacia el Congreso en respaldo al pedido de seguridad para nuestros compañeros”, explicó Campos. 12:36 Generación Z señala que crisis de seguridad no ha bajado durante Gobierno de José Jerí Integrantes del colectivo Generación Z comentaron a este medio que, a su juicio, la inseguridad ciudadana no ha mejorado desde que José Jerí llegó a la Presidencia. Sostienen su preocupación en cifras del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), que —aseguran— no muestran una disminución en el número de víctimas relacionadas con hechos delictivos. 12:36 Paro del 14 de noviembre: ¿Qué regiones se suman a la protesta ciudadana? Estas son las regiones que ya confirmaron su participación en las protestas: Puno Lambayeque Arequipa En contraste, las siguientes zonas han señalado que no se unirán a la movilización: Trujillo Iquitos En tanto, Piura evalúa aún la posibilidad de sumarse a la jornada de protesta.

En Lima, la concentración principal está prevista para las 5:30 p. m. en la Plaza Dos de Mayo, punto desde el cual los asistentes iniciarán el recorrido hacia zonas cercanas al Congreso. Los participantes buscan expresar su posición frente a las decisiones del Congreso y del Gobierno del presidente José Jerí, en una jornada que se seguirá EN VIVO por su impacto ciudadano y político.