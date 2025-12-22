HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Los Sánchez Paredes volverá a juicio público, la Corte Suprema anuló la sentencia que los absolvió

Los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes, el administrador Jesús Esteves Ostolaza, que rondan los 80 años de edad, y el sobrino Fidel Ernesto Sánchez Alayo deberán afrontar nuevo juicio público por lavado de activos

Los Sánchez Paredes volverán a enfrentar juicio público tras 18 años de proceso
Los Sánchez Paredes volverán a enfrentar juicio público tras 18 años de proceso | Poder Judicial | Poder Judicial

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia que, en noviembre de 2023, absolvió a los hermanos Sánchez Paredes de los cargos de lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas. El tribunal supremo integrado por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Aracelli Baca Cabrera, Dante Terrel Crispin, María Luz Vasquez Vargas y Magaly Báscones Gómez Velásquez notificó esta decisión el último fin de semana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Los jueces supremos disponen que se designen peritos y se requiera el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que realicen, en un tiempo prudente pero suficiente, una nueva pericia a la fortuna de los Sánchez Paredes, desde 1959 hasta diciembre del 2007. Además, que se realice un nuevo juicio público que valore en conjunto la prueba aportada por la fiscalía y los acusados sobre los presuntos vínculos con el tráfico ilícito de drogas y el origen de sus bienes personales y empresariales.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El tribunal tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, enero 2008 hasta la actualidad, es decir 18 años de proceso, pero considera que dada la complejidad del caso esto no afecta el plazo razonable de la investigación sin sentencia. Anota que la demora del proceso solo ameritaría que, en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se realice un descuento prudencial en la pena impuesta.

En este aspecto, recomiendan al nuevo tribunal "evitar prácticas dilatorias, sin afectar los derechos y garantías constitucionales que asisten a las partes procesales". La investigación de este caso se inició en enero del 2008, la acusación penal se presentó ocho años después, el 14 de marzo de 2016. El juicio público ahora anulado se desarrolló entre el 11 de enero del 2017 hasta noviembre de 2023, es decir seis años de juicio público.

Nuevo juicio público

Resolución de la Corte Suprema de Justicia

Resolución de la Corte Suprema de Justicia

Con esta decisión, los hermanos Santos Orlando, Segundo Manuel y Fortunato Wilmer Sánchez Paredes y el administrador Jesús Esteves Ostolaza, que rondan los 80 años de edad, y el sobrino Fidel Ernesto Sánchez Alayo deberán afrontar un nuevo juicio público donde se definirá su situación jurídica y siete empresas mineras, ganaderas y de transporte.

Incongruencias y deficiencias

La Sala Penal Suprema anuló la sentencia absolutoria al encontrar, dice, una serie de incongruencias en el razonamiento de los jueces de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Penal Nacional sobre la acusación, la valoración "parcial y sesgada" del caudal probatorio del delito fuente y de las pericias presentadas por las partes.

En un primer punto, señalan que es contradictorio que los jueces, en diciembre de 2016, hayan resuelto que "existe una relación jurídica procesal válida" para pasar a juicio oral, pero al momento de dictar sentencia, en noviembre de 2023, resolvieran que la acusación adolece de vacíos en los hechos imputados.

Dichas observaciones, dice la Corte Suprema, debió aclararse antes del inicio del juicio. "No cabe, pues, llevar a juzgamiento una causa cuya imputación para el órgano jurisdiccional no es clara, ordenada y congruente. Continuar con ello sería un contrasentido que únicamente traería consigo una actividad probatoria difusa, que a todas luces generaría indefensión a las partes".

Sobre el delito previo, el tribunal considera que la Sala Superior descartó los informes de inteligencia de la Policía y la DEA sobre las actividades de Segundo Sánchez Paredes en Rancho Luna, México y Percyles Sánchez Paredes en Trujillo, sin analizarlas con las declaraciones de los agentes antidrogas, como Rubén Prieto, que los suscribieron. 

Nuevos peritajes

Sobre los 37 peritajes, el tribunal supremo considera que la única forma de analizarlos es uniformando sus contenidos. El tribunal superior descartó las pericias oficiales porque abarcaron el periodo de 1990 hasta el 2007, en tanto, que los informes económicos, financieros y contables de las partes, incluyeron información desde 1959 hasta el 2007.

De allí que se disponga que se realice una nueva pericia oficial que abarque toda la información existente, pues recién entonces se tendrá conclusiones equiparables que permitan a los jueces sacar conclusiones definitivas.

En general, el tribunal concluye para probar el delito de lavado de activos con una agravante específica, se debe probar la conexión directa o indirecta entre el presunto delito fuente y los actos de lavado. Además, que en un proceso de lavado se pueden recurrir a ciencias auxiliares ya que por sus alcances científicos pueden aclarar aspectos fácticos y/o técnicos sobre los cuales los jueces tienen conocimientos limitados.

"La imparcialidad no debe ser confundida con la pasividad o absoluta neutralidad del órgano jurisdiccional, así pues, lo ordenado corresponde a una facultad discrecional de carácter complementario y que apunta a la realización de uno de los fines primordiales del proceso penal: el esclarecimiento de la verdad", concluye la ejecutoria suprema. 

La fiscalía acusa a los Sánchez Paredes de haber fundado y desarrollado la Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), con ingresos provenientes del narcotráfico en el Perú y México, a partir del hecho que Simón y Perciles Sánchez Paredes, asesinados en 1987 y 1991, respectivamente, habrían estado involucrados en tráfico ilícito de drogas.

Simón Sánchez murió en México y nunca fue investigado por narcotráfico. Percyles murió en el Perú, tiempo después que la Corte Suprema de Justicia lo absolvió de cargos de narcotráfico por falta de pruebas. Ninguno de ellos dejó una fortuna verificable físicamente, para mayor complicación de los investigadores de allí que se insista en la necesidad de tener nuevos peritajes.

Notas relacionadas
Jueces absuelven a los hermanos Sánchez Paredes por falta de pruebas de lavado de activos

Jueces absuelven a los hermanos Sánchez Paredes por falta de pruebas de lavado de activos

LEER MÁS
Fiscal demanda 28 años de cárcel por lavado para 4 del clan Sánchez Paredes

Fiscal demanda 28 años de cárcel por lavado para 4 del clan Sánchez Paredes

LEER MÁS
Los Sánchez Paredes: el juicio interminable

Los Sánchez Paredes: el juicio interminable

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con mascarilla y en silla de ruedas: video inédito de la fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar

Con mascarilla y en silla de ruedas: video inédito de la fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar

LEER MÁS
Congreso rechaza pensión vitalicia a Dina Boluarte: beneficio solo aplica a presidentes electos

Congreso rechaza pensión vitalicia a Dina Boluarte: beneficio solo aplica a presidentes electos

LEER MÁS
Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

Dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional

LEER MÁS
Presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Perú en enero y se reunirá con José Jerí

Presidente de Chile, José Antonio Kast, visitará Perú en enero y se reunirá con José Jerí

LEER MÁS
“Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

“Bienvenidos al infierno”: 4.366 presos venezolanos en las cárceles del Perú

LEER MÁS
Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

Cuatro candidatos cuentan con la mayor cantidad de investigaciones fiscales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025