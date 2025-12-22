HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026 : inscripción de candidatos presidenciales, al Senado y Diputados
🔴LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 22 de diciembre | LR+ Noticias

Política

Martín Vizcarra y el caso Lomas de Ilo: archivan acusación y descartan el inicio de segundo juicio

La Tercera Sala Penal de Apelaciones dispuso el archivo del proceso por colusión simple al concluir que la acusación se sustentaba en hechos y delitos que ya habían sido juzgados previamente.

Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por el caso Lomas de Ilo. Foto: Poder Judicial.
Martín Vizcarra no afrontará un segundo juicio en el caso Lomas de Ilo. La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial ordenó el archivo del proceso seguido en su contra por colusión simple, al determinar que la acusación se basaba en hechos y delitos que ya habían sido juzgados previamente.

"Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en consecuencia, revocar la Resolución N.° 37, del 01 de septiembre de 2025, la cual declaró improcedente la excepción de litispendencia planteada a favor del referido acusado, en el incidente de control de acusación por el delito de colusión simple. Y, reformándola declararon fundada la excepción de litispendencia formulada", se lee.

En su análisis, el colegiado sostuvo que mantener dos procesos penales basados en los mismos hechos, pese a tener calificaciones jurídicas distintas, afecta el principio constitucional de ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Precisó que lo importante no es cómo se llame el delito, sino que la acusación se basa en los mismos hechos.

"Para verificar la afectación del principio de ne bis in idem no es relevante la calificación jurídica que haga el Ministerio Público, sino que basta verificar que las calificaciones jurídicas —pese a ser por delitos distintos— pesan sobre los mismos hechos, las mismas partes y la misma naturaleza de pretensión", explican en la resolución.

El tribunal analizó los dos hechos atribuidos a Vizcarra cuando era presidente regional de Moquegua, relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. En ambos casos, concluyó que la Fiscalía usó el mismo relato de hechos para sustentar tanto la acusación por cohecho, en la que ya existe una sentencia que aún no es definitiva, como la acusación por colusión simple que ahora fue archivada.

Casos emblemáticos que quedan para el 2026: Boluarte, Humala, Vizcarra, Castillo, Villarán, Keiko

Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

Martín Vizcarra: PJ admite recurso de apelación para anular condena de 14 años por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Phillip Butters le pide una entrevista a José Domingo Pérez y este le responde: "Que sea en Juliaca"

En silla de ruedas y con mascarilla: la fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar | VIDEO

Los Sánchez Paredes volverán a juicio público, la Corte Suprema anuló la sentencia que los absolvió

Pase al retiro PNP 2025: dan de baja a 4 tenientes generales y a 21 generales de la Policía Nacional del Perú

Delia Espinoza presenta acción de amparo contra el Congreso para anular inhabilitación por 10 años

Congreso rechaza pensión vitalicia a Dina Boluarte: beneficio solo aplica a presidentes electos

