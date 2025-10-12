HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

El informe Global Wealth Report 2025 de Allianz ubicó a Perú en el puesto 51 del ranking mundial, con una riqueza financiera neta per cápita de 2.270 euros.

La riqueza financiera neta global alcanzó los 210 billones de euros al cierre de 2024, el doble que hace una década. Foto: Andina
La riqueza financiera neta global alcanzó los 210 billones de euros al cierre de 2024, el doble que hace una década. Foto: Andina

Perú figura entre los países con mayor riqueza financiera en Sudamérica, de acuerdo con el reciente informe Global Wealth Report 2025, elaborado por la consultora alemana Allianz. Según el reporte, el país andino alcanzó un nivel de riqueza financiera neta per cápita de 2.270 euros al cierre del año 2024, colocándose en el puesto 51 a nivel global.

La clasificación se basa en el análisis de los activos financieros brutos de los hogares, descontando las deudas contraídas por las familias, lo que determina el valor neto de su patrimonio. Este enfoque permite conocer el verdadero nivel de acumulación financiera de cada nación en términos per cápita.

Perú en el cuarto lugar de países sudamericanos con mayor riqueza financiera

El resultado de Perú en el ranking internacional refleja un crecimiento moderado del patrimonio financiero en comparación con años anteriores. No obstante, aún queda camino por recorrer frente a otras economías de la región que han experimentado una mayor consolidación de sus activos financieros. El informe de Allianz indica que la riqueza financiera neta en el país ha tenido un comportamiento estable, aunque influenciado por factores como el entorno macroeconómico, la inflación y la variabilidad de los mercados.

A pesar de no ingresar al top 50 global, el desempeño peruano lo sitúa por encima de países como Argentina y por debajo de Brasil y Colombia en la región, posicionándose como el cuarto país sudamericano con mayor riqueza financiera per cápita. Esta cifra evidencia el impacto de políticas de ahorro, inversión y acceso al sistema financiero formal, claves para la generación de patrimonio entre la población.

Chile tiene la mejor riqueza financiera en Latinoamérica

En contraste con el desempeño peruano, Chile se consolida como el líder absoluto en América Latina en términos de riqueza financiera, según el mismo estudio. La nación austral no solo lidera el ranking regional, sino que se ubica en el puesto 34 a nivel global, con una riqueza financiera neta de 18.730 euros per cápita.

Este nivel de patrimonio per cápita coloca a Chile como una de las economías con mayor concentración de activos financieros por persona en todo el hemisferio sur. Allianz destacó que el país ha mostrado un crecimiento sostenido en el valor neto de los hogares, gracias a una fuerte cultura de ahorro, mayor participación en instrumentos de inversión y un sistema de pensiones que concentra una parte relevante de los activos financieros del país.

¿Cuáles son los 10 países con mayor riqueza financiera, según el Global Wealth Report 2025?

  1. Estados Unidos - 311.000 euros per cápita
  2. Suiza - 268.860 euros per cápita
  3. Singapur - 197.460 euros per cápita
  4. Dinamarca - 191.560 euros per cápita
  5. Taiwán - 167.530 euros per cápita
  6. Suecia - 144.470 euros per cápita
  7. Canadá - 138.090 euros per cápita
  8. Nueva Zelanda - 133.030 euros per cápita
  9. Países Bajos - 127.640 euros per cápita
  10. Bélgica - 110.290 euros per cápita
