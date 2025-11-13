HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

En diálogo con La República, representantes del sector confirmaron que no paralizarán sus actividades, pero sí se unirán a la convocatoria organizada en el Centro de Lima.

Transportistas anuncian marcha pacífica este 14 de noviembre. Foto: Marco Cotrina / La República
Transportistas anuncian marcha pacífica este 14 de noviembre. Foto: Marco Cotrina / La República

Durante una conferencia de prensa realizada hoy, 13 de noviembre, en el marco de la marcha convocada por Generación Z para este 14 de noviembre, el sector de transporte urbano de Lima y Callao informó que no paralizará sus actividades en esa fecha. No obstante, precisaron que sí brindarán su apoyo a la movilización mencionada.

Noticia en desarrollo.

