José Jerí y Óscar Arriola le rinden homenaje a la PNP pese a violenta represión en la marcha y asesinato de joven manifestante. Foto: composición LR

José Jerí y Óscar Arriola le rinden homenaje a la PNP pese a violenta represión en la marcha y asesinato de joven manifestante. Foto: composición LR

El presidente José Jerí encabezó este viernes una ceremonia de homenaje a la Policía Nacional del Perú (PNP), apenas dos días después del asesinato del joven manifestante Eduardo Ruiz Sanz, baleado por un agente durante la marcha nacional del 15 de octubre. El acto se realizó en la Sede Policial del Potao en el Rímac.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Han sido días complicados para nuestro país pero hoy estamos ante personas que están haciendo historia, ustedes. Los gestos valen más que mil palabras, por eso estamos acá. (...) Hay un pleno respaldo del Gobierno a la Policía Nacional, tengan la plena convicción de que todos somos uno, hechos concretos y particulares no deben entenderse como un descrédito a nuestra institución", señaló Jerí.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En el evento también estuvo presente el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien no expresó duelo ni autocrítica, sino por el contrario, disfrazó la represión como una “resistencia heroica” y anunció canastas de víveres como premio para los efectivos que participaron en el operativo en el que el joven manifestante de la Generación Z fue asesinado.

"El 15 de octubre será escrito en piedra, en una piedra histórica de la PNP. Porque las intensas horas, las largas horas de resistencia heroica quedará en la mente y corazón de los peruanos de bien. Solamente algunas conciencias siniestras que desean el mal para nuestra patria y atentan contra la democracia, solamente esas estarán alegres o disfrutando de las manifestaciones de maldad. Les entregaremos a todos los que participaron una canasta de víveres que no vale ni el 1% lo que hicieron", dijo.

El evento se llevó a cabo mientras la Fiscalía de Derechos Humanos investiga al suboficial Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal (Dirincri), señalado como autor del disparo que acabó con la vida de Ruiz Sanz en la Plaza Francia, en el Cercado de Lima. El propio Arriola, confirmó que el proyectil provino de un arma policial, aunque el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó inicialmente la presencia de agentes encubiertos en la zona.