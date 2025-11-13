Rosa María Palacios, en la reciente edición de ‘Sin guion’, mencionó la marcha nacional convocada por la generación Z para mañana 14 de noviembre, fecha en la que se conmemora a los jóvenes Inti y Brian, fallecidos durante las protestas del 2020. A propósito de este anuncio, la periodista solicitó que no se vuelva a dar lo sucedido en la movilización del mes pasado, en la que la policía gaseó y cerró el paso a la gente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Yo solo espero que el presidente Jerí no repita los métodos del 15 de octubre. Al final, ese día, el resultado fue un muerto generado por la acción policial, pero pudieron haber sido muchísimos más con las estampidas que provocó la policía”, dijo la conductora y no dejó de referirse al misterioso hombre que aparece en fotos disparando fuegos artificiales ese día, quien no ha podido ser identificado aún.

TE RECOMENDAMOS HARVEY COLCHADO EN VIVO Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa línea, Palacios comentó la reciente propuesta del Congreso, que insiste en criminalizar las protestas, pidiendo penas de hasta 10 años de cárcel para los manifestantes que se aparezcan con el rostro cubierto. “El proyecto es de la bancada del presidente Jerí, a ese al que le estamos pidiendo que derogue las normas que no permiten la investigación criminal. ¿Qué están pensando? ¿Que la gente va a aguantar que la gaseen sin taparse la cara?... Si la policía no gaseara, nadie se taparía la cara”, reclamó y agregó que se debería tener más miedo a los que andan con la cara descubierta porque saben que “no les va a pasar nada”.

Asimismo, ante la gira regional anunciada por el presidente Jerí, la periodista no pudo evitar opinar sobre el rechazo manifestado por la población de Puno ‒provincia que claramente “no olvida”‒ hacia el mandatario peruano. “Dina Boluarte no pudo ir a Puno, jamás lo hizo… Y le han dicho a Jerí que no lo quieren ahí, yo lo aconsejaría que vaya, pero como Keiko, bien escondidito”, dijo en tono irónico Rosa María Palacios, e hizo lo mismo con respecto a la aparición del presidente cantando y tocando la guitarra: “El señor Jerí canta y bastante mejor que el gato Ron Ron, y pese a que le pasaron una guitarra y no pudo con ningún acorde, no tuvo mucho éxito”.