Con mascarilla y en silla de ruedas: video inédito de la fuga de Ciro Castillo tras orden de detención preliminar
Al conocer la orden del Poder Judicial, Castillo pidió el alta voluntaria en la clínica donde estaba internado y salió del lugar 20 minutos antes de que la PNP llegara.
- Reinfo hasta fines de 2026: estos son los congresistas que votaron a favor de la ampliación
- JNJ y el proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos
Imágenes inéditas, obtenidas por Cuarto Poder, revelan cómo el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, fugó al conocer la orden de detención preliminar en su contra por el caso "Los socios del Callao". Cubierto con una mascarilla y en silla de ruedas se retiró de la clínica Stella Maris en Pueblo Libre, donde permanecía internado desde el último 13 de diciembre, y logró sortear a la justicia.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Los agentes se presentaron en el centro médico para cumplir el arresto, pero Castillo ya había abandonado el lugar 20 minutos antes.
TE RECOMENDAMOS
ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El general Luis Lira, jefe de la DIRCOCOR, confirmó que se trató de una "fuga" y que el investigado se puso "a buen recaudo" al conocer del operativo.
Ese mismo día a las 4 de la mañana se realizó un megaoperativo en su vivienda en La Punta, Callao.