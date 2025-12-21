Ciro Castillo se retiró de la clínica donde estaba internado tras conocer orden de detención preliminar. Foto: captura/Cuarto Poder

Imágenes inéditas, obtenidas por Cuarto Poder, revelan cómo el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, fugó al conocer la orden de detención preliminar en su contra por el caso "Los socios del Callao". Cubierto con una mascarilla y en silla de ruedas se retiró de la clínica Stella Maris en Pueblo Libre, donde permanecía internado desde el último 13 de diciembre, y logró sortear a la justicia.

Los agentes se presentaron en el centro médico para cumplir el arresto, pero Castillo ya había abandonado el lugar 20 minutos antes.

El general Luis Lira, jefe de la DIRCOCOR, confirmó que se trató de una "fuga" y que el investigado se puso "a buen recaudo" al conocer del operativo.

Ese mismo día a las 4 de la mañana se realizó un megaoperativo en su vivienda en La Punta, Callao.